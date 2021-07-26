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拳擊／世界第一16強止步 林郁婷：失策、技不如人

中央社 / 東京26日電
林郁婷(左)不敵對手。 法新社
林郁婷(左)不敵對手。 法新社

東京奧運拳擊女子57 公斤級台灣好手林郁婷今天16強碰上菲律賓籍勁敵皮特西歐，彼此不算陌生，皮特西歐相對較矮、難打中要害，林郁婷不斷調整策略仍未獲青睞吞敗，賽後難掩失落。

世界排名第一的拳擊女子57公斤級台灣好手林郁婷名列東京奧運女子拳擊第一種子，今天首輪輪空，16強與菲律賓籍好手皮特西歐（Nesthy Petecio）交手，皮特西歐是2019世錦賽金牌，賽前就知道不是好打的對手。

今天第一回合5名裁判僅有1人給林郁婷10分，第二回合林郁婷要回優勢，5名裁判有4人給10分，但第三回合2名裁判給林郁婷10分，另外3人青睞皮特西歐，比較總分後，林郁婷吞敗止步。

今天兩人的對戰評分都在1分差間、實力非常接近，林郁婷表示，這個對手是老對手，有在台下對戰過，但沒有正式場上交手的經驗，賽前情蒐滿多相同類型的選手，她也是情蒐對象。

林郁婷比對手高出許多，她表示皮特西歐出名的是大拳，動作大、拳的爆發力大，自己身高比較高，對手相對容易防守，難以攻擊到對手要害部位，只能把自己控制好、多一點距離，讓對手進不來。

林郁婷表示，第一回合沒有受到裁判的青睞，後面只能趕快改變策略，卻反而進入到對手的戰略中。

林郁婷和教練賽前針對皮特西歐做了很多不同的戰術策略，賽後林郁婷難掩失望地說，沒有想到今天結果會是這樣，比賽策略都有做出來，但沒辦法受到裁判青睞，「可能自己也沒有打得很明顯，輸了只能說算是失策、技不如人。」

東奧中華隊 2020東京奧運

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