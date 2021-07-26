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桌球／鄭怡靜教練超狂背景曝 餵球速度快到網傻眼：人體發球機？

聯合新聞網 / 綜合報導
鄭怡靜的專屬教練鄭佳奇陪同練球影片曝光。圖／取自臉書
鄭怡靜的專屬教練鄭佳奇陪同練球影片曝光。圖／取自臉書

中華隊混雙組合林昀儒、鄭怡靜奧運打進四強賽，專欄作家李昆霖貼出一段鄭怡靜的專屬教練鄭佳奇陪同桌球選手江宏傑練習擊球的影片，李昆霖直呼「光是她餵球的速度就真的是令人嘆為觀止，怡靜就是被這樣魔鬼又溫柔的教練所訓練出來的啊」。

李昆霖25日在臉書貼出一段影片，是鄭怡靜的教練鄭佳奇陪同江宏傑練球的影片，鄭佳奇負責餵球，他表示，「你們在電視上都會看到這位皮膚也很好的女教練，但很多人不知道的是她也是前奧運選手，光是她餵球的速度就真的是令人嘆為觀止」。

李昆霖表示，「她光是用餵球，我就完全打不到所以我就不拿出舊影片來丟人現眼了。這影片是正常速度播放，並沒有加快哦，怡靜就是被這樣魔鬼又溫柔的教練所訓練出來的啊」。鄭佳奇曾為美國隊女子團體賽的一員，參加過2016年夏季奧運。

中華桌球代表隊混雙組合鄭怡靜（左）、林昀儒（右）和教練鄭佳奇（中）合照。 圖／國訓中心提供
中華桌球代表隊混雙組合鄭怡靜（左）、林昀儒（右）和教練鄭佳奇（中）合照。 圖／國訓中心提供

其他網友也留言「太厲害了，快到看不到球」、「好扯的速度」、「餵球的和打球的都好厲害啊」、「好精彩的練球影片喔，我眼睛都沒有眨一下」、「好快的手速，嘆為觀止」、「不說以為是機器發球」、「這速度太猛了，完全人體發球機」、「我家老公差點以為是快速播放」。

不過也有許多網友發現這段影片的亮點，就是掌鏡人為江宏傑前妻福原愛，有網友留言「好像看到福原愛」、「這是他們還沒分開時的錄影嗎」、「後面錄影的該不會是」、「好像看到了福原愛」。江宏傑本人也現身貼文留言「加油！」為林昀儒、鄭怡靜兩人的四強賽打氣。

東奧中華隊 2020東京奧運 鄭怡靜 桌球

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