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奧運前3獎金500萬元起跳 律師建議「最佳領法」CP值高

聯合新聞網 / 綜合報導
羅嘉翎在東奧跆拳道女子57公斤級中摘銅。特派記者余承翰／東京攝影
羅嘉翎在東奧跆拳道女子57公斤級中摘銅。特派記者余承翰／東京攝影

本次東京奧運，柔道國手楊勇緯於24日勇奪銀牌，25日19歲跆拳道女將羅嘉翎也摘下個人生涯首面，也是中華代表團本屆首面奧運銅牌。此外，羅嘉翎也確定將獲得國光獎金新台幣500萬元，目前國光獎金累積頒發來到1650萬元。而律師林智群在臉書PO文列出《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，建議運動員們採用「按月領取獎金」的方式比較划算。

根據《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，奧運屬於一等比賽，進8強至少可領到90萬元，7、8名獲90萬元，5、6名可獲150萬元；若是選手闖進4強，獎金從300萬元起跳，第4名拿300萬元、銅牌則領到500萬元、銀牌700萬元、金牌2000萬元。

楊勇緯獲東奧60公斤級柔道銀牌。本報資料照片
楊勇緯獲東奧60公斤級柔道銀牌。本報資料照片
同規章中第14條載明，「獎助學金應一次領取。但獲得奧運前3名者，得選擇依下列金額按月領取月獎助學金，奧運第一名新台幣12萬5000元；奧運第二名新台幣3萬8000元；奧運第三名新台幣2萬4000元。」

因此律師林智群25日在臉書PO文中說明，不考慮到通貨膨脹，運動員「按月領取」獎助學金，應該會相對比較划算，例如金牌一年可領150萬元，領超過13年4個月就相當於2000萬元；銀牌一年可領45.6萬元，領15年5個月就超過700萬元；銅牌一年可領28.8萬，領17年5個月就超過500萬元。

林智群認為，考量到運動員大多不超過30歲，20幾歲就拿到「終身俸」CP值比較高，加上依據《所得稅法》第4條第1項第8款規定，這些獎金「屬於國內外政府、教育文化團體為獎勵進修而發」，可以免納所得稅。

東奧中華隊 2020東京奧運 楊勇緯 羅嘉翎

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