桌球／五朝元老晉級 莊智淵孤身應戰「無教練」引發熱議

我國桌球戰將、奧運五朝元老莊智淵，在奧運桌球男單賽事，以11:3、13:11、9:11、5:11、11:8、11:7逆轉阿根廷選手席方泰斯（Horacio Cifuentes）前進32強，但有網友發現轉播畫面中，莊智淵比賽時只有他一人，旁邊沒有任何教練協助，引發網友熱議，也有網友在PTT八卦版上發文詢問：「莊智淵為什麼沒有教練？」

其實早在2019年，莊智淵在臉書拋出將不會參加東京奧運的震撼彈，當時他的母親，同時身兼莊智淵兒時教練的李貴美表示，「主要是教練問題，台灣環境就是這樣，很難改善」，而本次桌球的男子教練由蔣澎龍擔任。

許多網友討論指出：「他早年在歐洲賽場征戰就一直如此了」、「他哪有需要教練，打了20幾年，奧運參加的梯數，誰有資格當他教練」、「經驗最多就他自己」、「好像是教練名額有限，沒辦法人人有」、「台灣有哪位有資格當他教練？」、「看奧運版是說莊自己是藤真（日本漫畫灌籃高手一位球員兼教練的角色）」

莊智淵身後教練位置無人，引起網友熱議。 美聯社(資料照) 由於奧運對於名單限制相當嚴格，選手需要力拚達標才能取得參賽名額，教練也同樣具有名額限制，而本次東京奧運桌球隊總教練是許榮展，男隊教練為蔣澎龍，女隊教練則由鄭佳奇擔任。桌球隊共6名球員已有3名教練，因此無法再給予莊的母親教練位置。

在2016年里約奧運的桌球隊教練名單中，有許榮展、莊智雄，2012年倫敦奧運桌球教練名單則是莊李貴美、許榮展，兩次都有莊智淵的哥哥或媽媽。此次中華桌球代表隊原有安排莊智淵在這場比賽的教練，但據了解莊智淵想把身後的教練位置留給他一輩子的教練──母親李貴美。

不過即便只有一個人，但莊智淵憑著這幾年累積的經驗，64強仍險勝阿根廷小將，即將在32強中強碰香港黃鎮廷。

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