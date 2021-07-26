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圖表／中華隊今日賽程 桌球混雙爭銅牌、戴資穎莊智淵拼2連勝
中華隊接連拿下一銀一銅牌，今天中華隊有多項繼續登場，「黃金混雙」林昀儒／鄭怡靜，昨天在東京奧運桌球混雙四強戰，因第三局一個長拍來回成為勝敗分水嶺，最終以一比四不敵地主選手水谷隼／伊藤美誠，無法闖進金牌戰，但今晚七點仍將與法國組合袁嘉楠／勒班森爭取銅牌。另外羽球好手戴資穎的第二場比賽，也在今天下午一點登場，有望二連勝。
中華射箭隊男子團體賽在今天上陣傳出好消息，列第6種子的中華男子射箭隊16強賽碰澳洲，第一局雖出現兩支7分箭，不過第二局馬上回穩，以5：4逆轉射下澳洲隊，晉級8強，下戰將和大陸隊爭4強門票。
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