戴資穎最美反差！鏤空蕾絲洋裝照曝光 粉絲暴動「以為昆凌」

生涯參加第三次奧運的「世界球后」戴資穎在第一場比賽中，只花了25分鐘就取得勝利，拍下瑞士世界排名46的賈奎特，平常在場上霸氣外露的她，被網友翻出私下穿洋裝的仙樣，超大反差讓粉絲直呼「戀愛了」。

東奧羽球單打只取分組第一晉級，列第二種子的小戴位於長籤，小組賽出線就是八強就位，首戰她僅花25分鐘就以21比11、21比13拍下瑞士世界排名64的賈奎特。她認為首戰整體表現「還可以」，但第二局失誤仍偏多，是接續可以改善的部分。

大家平常看到小戴的樣子，都是穿著球衣，把頭髮束起並套著頭帶，看起來乾淨俐落，而且在場上總是霸氣十足，打球的樣子收放自如，擁有眾多粉絲支持。

有網友發現戴資穎的IG，今年3月曾經po過鮮少見的洋裝照，她穿著黑色鏤空蕾絲洋裝，畫著淡妝，寫道「最近都沒有拍照，只好發發舊照片，猜猜這張是在什麼時候拍的？」，粉絲猜測是去年底姊姊戴靖潔婚宴。

網友大讚小戴「這張也太美了」、「超美」、「又被圈粉了」、「猛一看以為是昆凌」、「女神」、「越來越漂亮」、「以為是那位女明星」、「天阿！我們的羽球天后也太美了吧」。

小戴將在台灣時間今天下午一點的第二戰將碰上越南阮翠玲。

小戴與戴媽。 圖／@tai_tzuying

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