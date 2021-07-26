不敵日本鄭怡靜賽後發文 總統副總統留言鼓勵
東京奧運桌球混雙林昀儒、鄭怡靜今天4強賽不敵日本隊組合，無緣金牌戰，賽後鄭怡靜在個人臉書發文表示，「抱歉讓大家失望了」，不過總統蔡英文、副總統賴清德都留言鼓勵。
世界排名第1的「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜，今天先在混雙8強賽中擊敗排名第6的韓國組合田志希、李尚洙，晚間於4強賽強碰世界排名第2的地主日本組合水谷隼和伊藤美誠，各局比分分別是9比11、11比6、9比11、6比11、6比11，最終1比4落敗。接下來他們要在明天挑戰銅牌。
賽後鄭怡靜在社群媒體上發文表示：「謝謝大家的支持跟鼓勵，抱歉讓大家失望了！」鄭怡靜也表示，謝謝可敬的對手日本隊，「今天晚上打的很過癮，除了混雙我們會繼續努力之外，接下來我跟小林同學（林昀儒）也會分別在單打及團體賽上好好努力，也謝謝小林同學，辛苦了」！
在鄭怡靜的臉書發文下面，也有許多球迷留言鼓勵，且蔡英文總統特地留言：「怡靜辛苦了，今天的2場比賽，在台灣的我們也看得很過癮，好好休息，再接再厲，我們會繼續為妳加油！」賴清德副總統則說：「謝謝你們奮戰不懈，是台灣的驕傲！大家都在為你們集氣加油，明天一定會大聲為你們喝采！」
由於鄭怡靜是台南人，台南市長黃偉哲特地留言說：「怡靜辛苦了，這戰很精彩，好好休息，明天繼續努力，台南鄉親為你加油到底！」民進黨籍立委莊瑞雄則留言：「明天我們陪你繼續加油。」高雄市議員黃捷表示：「你們超棒，比賽好精彩！明天加油加油。」
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