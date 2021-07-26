披台灣戰袍在東奧後退休 盧彥勳：沒有遺憾了
台灣網球好手盧彥勳今天在東京奧運網球男單首輪止步，他在臉書上留言，除了感謝總統蔡英文、副總統賴清德鼓勵外，對於能披著台灣的戰袍，在東奧結束後退休，他說沒有遺憾了。
現年37歲的盧彥勳為奧運5朝元老，這次出征東京奧運，今天在網球男單首輪上陣，出戰大會第4種子德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev），最終以1比6、3比6吞敗，這場比賽成為盧彥勳20年職業網球生涯最終戰。
蔡總統和賴副總統今天都透過臉書向盧彥勳表達感謝，盧彥勳晚間也在臉書上回應，除了謝謝民眾的加油和支持，也特別感謝蔡總統和賴副總統特別發文鼓勵他。
蔡總統也在盧彥勳臉書留言，「謝謝彥勳把台灣帶到世界網球的舞台上，這幾年四處征戰各項賽事辛苦了，很榮幸能看你打球，等你回台灣見」。
盧彥勳這次第5度披上國手戰袍踏上奧運殿堂，他表示，代表台灣打東京奧運，做為職業生涯的最後一場賽事，對他而言，是非常有意義且光榮的事情。
回顧20年的職業生涯，盧彥勳坦言，一切都還歷歷在目，一眨眼就結束了。
不過，盧彥勳強調，能披著台灣的戰袍，在東京奧運結束後退休，沒有遺憾了，他希望，接下來有機會能貢獻自己的經驗，為台灣再培養更多的網球人才。
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