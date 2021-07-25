快訊

奧運籃球／讀秒階段德科落展現王牌氣勢 美國隊輸得莫名其妙

美副國務卿訪陸 將表達不願競爭變衝突

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東奧羅嘉翎摘銅 中華隊1銀1銅並列19

中央社 / 東京25日電
羅嘉翎為台灣沃得一銅。 歐新社
羅嘉翎為台灣沃得一銅。 歐新社

東京奧運跆拳道好手羅嘉翎再為台灣添牌，拿下女子57公斤量級銅牌，為台灣代表團此屆奧運第2面獎牌，目前1銀1銅，獎牌排行榜暫並列19；桌球混雙林昀儒、鄭怡靜明天將為台灣爭取睽違21年的桌球獎牌。

2020東京奧運中華隊昨天就有獎牌入帳，楊勇緯在柔道男子60公斤量級為台灣拿下歷史性銀牌，今天換跆拳道接棒，19歲的羅嘉翎奧運初體驗不見生澀感，在女子57公斤量級比賽直闖4強，但不敵美國好手左羅蒂奇（Anastasija Zolotic）、無緣金牌戰。

羅嘉翎銅牌戰對上尼日的耶索夫（Tekiath BenYessouf），前2回合打完羅嘉翎3比0領先，第3回合靠著上端攻擊拉開領先差距，終場以10比6拿下銅牌，開心舉起會旗在場上奔跑慶祝。

身高183公分的羅嘉翎擁有一雙逆天長腿，也成為場上最大的武器，東京奧運因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情順延一年，但對羅嘉翎來說卻不見得是壞事，多了一年磨練成長，讓她在場上更冷靜。

台灣好手、世界排名第一的「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜，今天在桌球混雙8強擊敗世界排名第6的韓國隊組合田志希、李尚洙，4強賽碰上世界排名第2的地主日本隊組合水谷隼和伊藤美誠，仍然沒能要到對戰優勢，終場以1比4敗陣、無緣金牌戰。

林昀儒、鄭怡靜將於明天與法國隊組合勒班森（Emmanuel Lebesson）、袁嘉楠爭銅牌，台灣桌球在奧運目前僅有1銀1銅兩面獎牌，都是由中國轉為台灣效力的選手陳靜拿下。

台灣上一次在奧運拿下桌球項目獎牌已經是2000年雪梨奧運，明天林昀儒、鄭怡靜力拚睽違21年的桌球奧運獎牌。

桌球奧運5朝元老莊智淵今天在男子單打與阿根廷選手希溫特斯（Horacio Cifuentes）碰頭，兩人鏖戰7局，莊智淵以4比3拿勝晉級，下一戰對手為香港的黃鎮廷，再拿1勝就能晉級16強。

37歲的網球好手盧彥勳今天在男單首輪碰上大會第4種子德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev），以1比6、3比6不敵，吞敗止步，生涯參加5次奧運，今天的比賽為職業球員生涯最終戰。

盧彥勳總結20年職業球員生涯，自評已經付出所有的一切，今天結局不完美，但重點是至少還有勇氣、還去嘗試把自己最後一絲絲精力放在球場上，「雖然沒辦法像其他選手站在頒獎台上，但我站在自己的頒獎台上，我對自己感到驕傲。」

體操女子個人項目資格賽丁華恬今天出賽，高低槓項目獲12.233分、平衡木項目12.566分、無緣晉級，但光出賽就已經是台灣睽違53年的紀錄。

至於賽前被看好的射箭女團，由雷千瑩、譚雅婷、林佳恩搭配出賽，16強賽以2比6不敵德國隊止步、無緣晉級。

東奧中華隊 2020東京奧運

延伸閱讀

桌球／林昀儒、鄭怡靜改爭銅 蔣澎龍：長拍改變氣勢

跆拳道／19歲奪奧運銅牌 羅嘉翎燦笑喊意外

羅嘉翎踢回東奧銅牌 蔡英文：今晚「+0」振奮了全台灣

影／自家市民羅嘉翎奧運舞台發光 侯友宜親致電道賀

相關新聞

東奧羅嘉翎摘銅 中華隊1銀1銅並列19

東京奧運跆拳道好手羅嘉翎再為台灣添牌，拿下女子57公斤量級銅牌，為台灣代表團此屆奧運第2面獎牌，目前1銀1銅，獎牌排行榜...

桌球／林昀儒、鄭怡靜改爭銅 蔣澎龍：長拍改變氣勢

我國桌球「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜在東京奧運四強戰對上地主選手，一場高水準演出最後以1：4不敵水谷隼、伊藤美誠，教練蔣澎...

桌球／混雙4強落敗 林昀儒家人：明晚努力迎戰法國

奧運中華代表隊「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜今晚對上地主隊日本選手水谷隼、伊藤美誠，在國人的加油聲中，可惜未能取勝。林昀儒的...

中華隊明日焦點／桌球黃金混雙爭銅 戴資穎拚小組賽2連勝

台灣桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜明天將再次合拍出擊，挑戰台灣在奧運桌球混雙的首面獎牌，而羽球世界球后戴資穎歷經一天休兵...

桌球／混雙4強賽落敗 鄭怡靜父親：盡力就好

中華隊「黃金混雙」鄭怡靜、林昀儒今晚搶進4強，鄭怡靜父親鄭博文和台南鄉親在歸仁區仁壽宮旁廣場觀看轉播，為中華隊加油。鄭及...

桌球／四強戰輸給日本名將 林昀儒、鄭怡靜26日爭銅

中華隊「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜今天打進東京奧運四強戰，面對地主選手水谷隼、伊藤美誠演出一場高水準對決，可惜最終仍以1：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。