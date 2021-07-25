東奧羅嘉翎摘銅 中華隊1銀1銅並列19

東京奧運跆拳道好手羅嘉翎再為台灣添牌，拿下女子57公斤量級銅牌，為台灣代表團此屆奧運第2面獎牌，目前1銀1銅，獎牌排行榜暫並列19；桌球混雙林昀儒、鄭怡靜明天將為台灣爭取睽違21年的桌球獎牌。

2020東京奧運中華隊昨天就有獎牌入帳，楊勇緯在柔道男子60公斤量級為台灣拿下歷史性銀牌，今天換跆拳道接棒，19歲的羅嘉翎奧運初體驗不見生澀感，在女子57公斤量級比賽直闖4強，但不敵美國好手左羅蒂奇（Anastasija Zolotic）、無緣金牌戰。

羅嘉翎銅牌戰對上尼日的耶索夫（Tekiath BenYessouf），前2回合打完羅嘉翎3比0領先，第3回合靠著上端攻擊拉開領先差距，終場以10比6拿下銅牌，開心舉起會旗在場上奔跑慶祝。

身高183公分的羅嘉翎擁有一雙逆天長腿，也成為場上最大的武器，東京奧運因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情順延一年，但對羅嘉翎來說卻不見得是壞事，多了一年磨練成長，讓她在場上更冷靜。

台灣好手、世界排名第一的「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜，今天在桌球混雙8強擊敗世界排名第6的韓國隊組合田志希、李尚洙，4強賽碰上世界排名第2的地主日本隊組合水谷隼和伊藤美誠，仍然沒能要到對戰優勢，終場以1比4敗陣、無緣金牌戰。

林昀儒、鄭怡靜將於明天與法國隊組合勒班森（Emmanuel Lebesson）、袁嘉楠爭銅牌，台灣桌球在奧運目前僅有1銀1銅兩面獎牌，都是由中國轉為台灣效力的選手陳靜拿下。

台灣上一次在奧運拿下桌球項目獎牌已經是2000年雪梨奧運，明天林昀儒、鄭怡靜力拚睽違21年的桌球奧運獎牌。

桌球奧運5朝元老莊智淵今天在男子單打與阿根廷選手希溫特斯（Horacio Cifuentes）碰頭，兩人鏖戰7局，莊智淵以4比3拿勝晉級，下一戰對手為香港的黃鎮廷，再拿1勝就能晉級16強。

37歲的網球好手盧彥勳今天在男單首輪碰上大會第4種子德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev），以1比6、3比6不敵，吞敗止步，生涯參加5次奧運，今天的比賽為職業球員生涯最終戰。

盧彥勳總結20年職業球員生涯，自評已經付出所有的一切，今天結局不完美，但重點是至少還有勇氣、還去嘗試把自己最後一絲絲精力放在球場上，「雖然沒辦法像其他選手站在頒獎台上，但我站在自己的頒獎台上，我對自己感到驕傲。」

體操女子個人項目資格賽丁華恬今天出賽，高低槓項目獲12.233分、平衡木項目12.566分、無緣晉級，但光出賽就已經是台灣睽違53年的紀錄。

至於賽前被看好的射箭女團，由雷千瑩、譚雅婷、林佳恩搭配出賽，16強賽以2比6不敵德國隊止步、無緣晉級。

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