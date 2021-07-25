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中華隊明日焦點／桌球黃金混雙爭銅 戴資穎拚小組賽2連勝

中央社 / 東京25日電
林昀儒／鄭怡靜明天拚桌球混雙銅牌。 法新社
林昀儒／鄭怡靜明天拚桌球混雙銅牌。 法新社

台灣桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜明天將再次合拍出擊，挑戰台灣在奧運桌球混雙的首面獎牌，而羽球世界球后戴資穎歷經一天休兵，也將提拍應戰，尋求小組賽2連勝。

由台灣桌球一哥林昀儒與一姐鄭怡靜強強聯手的「黃金混雙」，今晚在2020東京奧運桌球混雙4強賽，以1比4不敵地主日本組合水谷隼與伊藤美誠，未能搶進壓軸金牌戰，明天將和法國組合袁嘉楠與勒班森（Emmanuel Lebesson）爭銅，尋求台灣相隔21年後在奧運桌球項目的首面獎牌。

台灣上一次在奧運桌球項目拿下獎牌，是2000年雪梨奧運中國歸化好手陳靜所拿下的女單銅牌，而林昀儒與鄭怡靜不但是首對純本土的台灣組合，更可望終結台灣長達21年的奧運桌球獎牌荒。

「黃金混雙」今年3月才在WTT世界桌球大聯盟卡達站決賽和法國組合強碰爭冠，當時鄭怡靜和林昀儒歷經5局大戰後以3比2擺脫對手，登上王座。

球后戴資穎7月24日在小組賽開出紅盤後，今天獲得一天休兵時間，台灣時間明天下午1時將出戰世界排名49的越南一姐阮翠玲。

戴資穎曾在2017亞洲羽球錦標賽首輪與阮翠玲交鋒，這也是兩人唯一的對戰紀錄，當時戴資穎全場僅用24分鐘，就以直落二輕取對手晉級。

中華射箭奧運代表隊混雙與女團雙雙慘遭滑鐵盧，至今勝場仍未開胡，明天男團將接力登場，由湯智鈞、魏均珩與鄧宇成聯手的男子團體賽，首役將先迎戰澳洲，除期望能突破首戰魔咒，也盼能搶下獎牌。

上屆里約奧運，女子57公斤量級的「柔道女王」連珍羚，最終與獎牌擦身而過，今年她抱著「不能再失敗」的強大信念捲土重來，也期望有個完美結局。

東奧中華隊 2020東京奧運

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