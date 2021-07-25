舉重／男子61公斤級 高展宏因傷成績不如預期

東京奧運舉重項目男子61公斤決賽，台灣的高展宏在抓舉時僅第1次125公斤成功，到了挺舉時受傷勢影響，前2次舉147公斤都失敗，第3次更是因傷棄賽，最終無緣獎牌。

高展宏在今年亞洲舉重錦標賽時，抓舉以129公斤破全國紀錄，不過當時挺舉因抽筋無法完賽，一度錯失奧運門票，最後到7月3日才確定因遞補獲得東京奧運資格。

高展宏被分在決賽A組，在抓舉部分，第1次舉125公斤成功，不過接下來試舉128公斤失敗，第3次挑戰130公斤再度失敗，因此抓舉成績為125公斤，為分組墊底。挺舉部分，高展宏疑似受到腿部傷勢影響，前2次試舉147公斤都失敗，到了第3次更是棄賽，無緣獎牌。

最後金牌由中國隊的李發彬拿下，成績為抓舉141公斤、挺舉172公斤突破奧運紀錄，最終總和313公斤也突破奧運紀錄。

商品推薦