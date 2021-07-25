快訊

高雄旗津父子落水搜救中 獨留8歲女兒在岸上

役男檢舉里長室內脫口罩被記3大過 結果大逆轉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舉重／男子61公斤級 高展宏因傷成績不如預期

中央社 / 台北25日電
高展宏挺舉失敗無成績。 歐新社
高展宏挺舉失敗無成績。 歐新社

東京奧運舉重項目男子61公斤決賽，台灣的高展宏在抓舉時僅第1次125公斤成功，到了挺舉時受傷勢影響，前2次舉147公斤都失敗，第3次更是因傷棄賽，最終無緣獎牌。

高展宏在今年亞洲舉重錦標賽時，抓舉以129公斤破全國紀錄，不過當時挺舉因抽筋無法完賽，一度錯失奧運門票，最後到7月3日才確定因遞補獲得東京奧運資格。

高展宏被分在決賽A組，在抓舉部分，第1次舉125公斤成功，不過接下來試舉128公斤失敗，第3次挑戰130公斤再度失敗，因此抓舉成績為125公斤，為分組墊底。挺舉部分，高展宏疑似受到腿部傷勢影響，前2次試舉147公斤都失敗，到了第3次更是棄賽，無緣獎牌。

最後金牌由中國隊的李發彬拿下，成績為抓舉141公斤、挺舉172公斤突破奧運紀錄，最終總和313公斤也突破奧運紀錄。

東奧中華隊 2020東京奧運

延伸閱讀

舉重／布農族小將高展宏將出賽奧運 全家出動看直播加油

舉重／中國侯志慧3項打破奧運會紀錄 賽前勤跑7樓減重

東奧支出將超200億元 史上最「燒錢」奧運

舉重／女神郭婞淳27日出賽 台東縣府將直播賽事集氣

相關新聞

跆拳道／4強賽惜敗18歲對手 羅嘉翎晚上拚銅牌

中華跆拳道隊最年輕的小將羅嘉翎，今天連過兩關闖進東京奧運女子57公斤級4強，但4強賽碰美國18歲的佐拉蒂琪（Anasta...

跆拳道／把獎牌拿回來！羅嘉翎換教練闖4強

中華跆拳道隊最年輕的小將羅嘉翎，成為東京奧運大驚奇，她早上先在「黃金得分」力退南韓對手南韓李雅凜，下午8強賽再以18：7...

桌球／首戰驚險逆轉勝 五朝元老莊智淵擊敗小17歲對手

奧運「五朝元老」莊智淵今天在桌球男子單打賽事出戰，碰上小17歲的阿根廷對手西富恩特斯（Horacio Cifuentes...

網球／20年付出所有 盧彥勳：為自己驕傲

我國奧運「五朝元老」盧彥勳，選手生涯最終戰選擇東京奧運，儘管籤運不佳，首輪就抽到男單第4種子、世界排名第5的德國好手澤瑞...

桌球／林昀儒、鄭怡靜擊敗南韓 今晚混雙4強賽拚獎牌

中華隊「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜，今天在東京奧運混雙8強賽對決南韓隊李尚洙、田志希，雙方經過1小時1分的大戰，中華隊以4...

跆拳道／羅嘉翎扳倒南韓進8強 下午再拚4強門票

中華跆拳道隊好手黃鈺仁，今天在東京奧運68公斤級首戰失利，緊接著在女子57公斤級16強賽亮相的羅嘉翎，以20：18險勝南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。