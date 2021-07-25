輕艇激流／女子K1賽 張筑涵無緣晉級
東京奧運輕艇激流項目今天在東京葛西輕艇激流中心舉行預賽，台灣選手張筑涵在輕艇激流女子K1項目以總排名26作收，無緣晉級。
張筑涵從小學6年級開始接觸輕艇，曾參加過3次亞運，拿下1銀1銅，儘管訓練辛苦，一度讓她萌生放棄念頭，但在教練和家人鼓勵下，一路堅持到現在，這次取得東京奧運參賽資格，成為台灣第一個參加奧運輕艇激流的選手。
輕艇激流女子K1項目共27人參賽，取前24名進入下一輪，由於這次賽道設計困難，今天第一趟時各國好手幾乎都發生失誤，張筑涵前半段表現順暢，可惜後段有失誤，造成56秒罰秒，總秒數182秒95，排名26。
張筑涵第2趟表現穩定，以136秒66排名25，最後總排名則為26。
未能在預賽突圍，張筑涵表示，「辜負大家的期望，感到很抱歉」，已盡力划好每一槳，也希望這次的奧運初體驗能夠成為往後的養分。
受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，張筑涵只能把握幾次訓練機會適應場地，張筑涵坦言，花了很多心力在調適狀態，在這樣的困境中，她也期許未來能夠有機會多參與國外訓練、賽事，增加實力，繼續迎接下個挑戰。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言