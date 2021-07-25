輕艇激流／女子K1賽 張筑涵無緣晉級

東京奧運輕艇激流項目今天在東京葛西輕艇激流中心舉行預賽，台灣選手張筑涵在輕艇激流女子K1項目以總排名26作收，無緣晉級。

張筑涵從小學6年級開始接觸輕艇，曾參加過3次亞運，拿下1銀1銅，儘管訓練辛苦，一度讓她萌生放棄念頭，但在教練和家人鼓勵下，一路堅持到現在，這次取得東京奧運參賽資格，成為台灣第一個參加奧運輕艇激流的選手。

輕艇激流女子K1項目共27人參賽，取前24名進入下一輪，由於這次賽道設計困難，今天第一趟時各國好手幾乎都發生失誤，張筑涵前半段表現順暢，可惜後段有失誤，造成56秒罰秒，總秒數182秒95，排名26。

張筑涵第2趟表現穩定，以136秒66排名25，最後總排名則為26。

未能在預賽突圍，張筑涵表示，「辜負大家的期望，感到很抱歉」，已盡力划好每一槳，也希望這次的奧運初體驗能夠成為往後的養分。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，張筑涵只能把握幾次訓練機會適應場地，張筑涵坦言，花了很多心力在調適狀態，在這樣的困境中，她也期許未來能夠有機會多參與國外訓練、賽事，增加實力，繼續迎接下個挑戰。

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