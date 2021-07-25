跆拳道／把獎牌拿回來！羅嘉翎換教練闖4強
中華跆拳道隊最年輕的小將羅嘉翎，成為東京奧運大驚奇，她早上先在「黃金得分」力退南韓對手南韓李雅凜，下午8強賽再以18：7踢下加拿大跆拳道隊的「顏值擔當」帕克（Skylar Park），搶進女子57公斤級4強，稍後將和18歲的美國佐拉蒂琪（Anastasija Zolotic）搶金牌戰門票，成青少女對決。
羅嘉翎原本都是由教練劉聰達臨場，東奧亞洲區資格賽也是在劉聰達指導下踢回門票，但東奧因隊職員名額有限，劉聰達無法臨場，今天只能和中華跆拳道隊總教練劉祖蔭拿貴賓卡坐在觀眾席，由韓籍教練李泰相臨場。
今天場邊喊到聲嘶力竭的劉祖蔭提到，整支團隊都很團結，教練團也有共識，不論誰臨場，目標很簡單，「就是幫選手把牌子拿回來！」
19歲的羅嘉翎是兩屆世界青少年錦標賽金牌，其中2016年她奪下女子52公斤級金牌，2018年在55公斤級登頂，年輕一歲的佐拉蒂琪就是當時52公斤金牌。
中華跆拳道隊過去是中華代表團的「獎牌庫」來源，歷屆共進帳2金1銀5銅，直到上屆里約奧運才中斷連續奪牌成績；東京奧運中華跆拳道隊共獲得4張席位，雅加達亞運金牌蘇柏亞昨天雖落馬，今天黃鈺仁首戰落敗，但羅嘉翎展現「初生之犢不畏虎」氣勢，為跆拳道隊提振不少士氣。
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