網球／盧彥勳分享兒子童言童語 退休盼成立網球訓練基地

網球好手盧彥勳今天在東京奧運男單首輪輸球止步，也宣告結束20年職業網球生涯，盧彥勳分享此次參賽兒子童言童語的互動趣事，至於退休後仍不會離開網球，盼成立訓練基地幫助台灣網球選手。

37歲的台灣網球好手盧彥勳今天在東京奧運男單首輪不敵德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev），東京奧運賽事止步，這場比賽也是盧彥勳20年職業網球生涯最終戰。

盧彥勳表示，打完東京奧運就退休的想法已經醞釀了一陣子，他先前曾經透露，希望打到小孩長大了、看得出爸爸是職業網球選手時才會退下來，他認為現在這個時間點，小孩們已算是了解。

盧彥勳表示，要等到小孩們完全懂職業選手是什麼才退休不太可能，但現在他們知道爸爸每天從早上到下午去接他們放學前在做什麼，為了什麼而工作，也很期待和興奮地看爸爸每一場比賽。

盧彥勳分享之前打法網時，兒子看他比賽到一半，也拿著球拍對著牆壁打，「他覺得看我比賽網球進步了，每天早上7時就拿起球拍對牆練習，常常說他要擊敗那座牆」。

兒子也常語出驚人讓盧彥勳哭笑不得，此次參加東京奧運男單首輪就碰上大會第4種子，大兒子說感覺爸爸常常碰到排名好的選手，但下一秒又說這樣爸爸可能第一輪就輸了、可以早點回家，和二兒子一起歡呼。

此趟參加東京奧運，目前為止盧彥勳已經2個月沒有回家，退休後有更多時間可以陪小孩，但盧彥勳不會離開網球。

盧彥勳透露，出國前就有跟真理大學針對網球訓練談合作，但因為疫情延宕，成立網球訓練基地是目標，選手出國訓練是一筆很大的花費，希望可以建造更好的平台給台灣選手，幫助台灣網球有更好的發展。

商品推薦