舉重／女神郭婞淳27日出賽 台東縣府將直播賽事集氣

東京奧運展開各項競技，舉重國手郭婞淳將於7月27日出賽，台東縣政府當日下午3時起在縣府大禮堂直播賽事，縣長饒慶鈴將與有舉重團隊的學校師生一起為郭婞淳奪金集氣。

縣府表示，教育處長林政宏多次代表縣長饒慶鈴致電郭婞淳母親，表達縣府願意協助賽事當日辦理加油直播派對，希望共同為郭婞淳集氣加油。

不過郭婞淳媽媽考量疫情群聚問題，且不願為他人增添麻煩，婉謝協助，希望能與親友專心在家中一起為婞淳賽事加油，也向饒縣長表達感謝及協助，以及代表家人向外界轉達希望專心幫婞淳加油之意，比賽告一段落再接受媒體採訪。

饒慶鈴表示，去年郭婞淳返鄉回台東高中移地訓練並擔任台東全障運代言人時就多次關心她備戰狀態，教練林敬能說明「她的對手就是她自己，而婞淳也說想要做一個有影響力的人，因為這樣才可以幫助更多人」。

縣府指出，女子舉重59公斤級項目27日比賽，郭婞淳出賽當日下午3時將於縣府大禮堂辦理賽事轉播，與全縣有舉重隊的師生共同為郭婞淳加油，見證奪冠時刻，也歡迎關心郭婞淳的台東鄉親與全國好朋友不要錯過這場精采賽事，準時觀看，一起為她加油。

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