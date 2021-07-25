射擊／10公尺空氣步槍呂紹全無緣決賽 差距僅些微分數
東京奧運射擊項目男子10公尺空氣步槍資格賽，台灣好手呂紹全今天上陣，6輪射擊總計626.3分，排名第17名，可惜以2.9分的差距沒辦法擠進前8名、晉級決賽。
呂紹全在2018年雅加達亞運，和林穎欣參加10公尺空氣步槍混合團體賽奪得金牌，寫下中華隊在亞運史上最快奪金記錄，且在男子10公尺空氣步槍也摘銅。
呂紹全在2019年底亞錦賽取得東京奧運門票，成為台灣史上第一個取得10公尺空氣步槍奧運資格的男子運動員，如今是台灣相隔49年後再度有男子步槍射手站上奧運舞台。
射擊在資格賽75分鐘必須射擊60發子彈，取前8名晉級決賽。呂紹全6輪分數分別為104.5、102.5、105、105.5、104.6、104.2，總計626.3分，排名第17，與第8名的選手僅差了2.9分，以些微分數差距無緣晉級決賽。
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