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體操／丁華恬無緣決賽 仍達台灣53年紀錄

中央社 / 台北25日電
丁華恬。 路透
丁華恬。 路透

東京奧運體操女子個人項目資格賽，台灣小將丁華恬今天出賽，高低槓項目獲12.233分、平衡木項目12.566分，無緣晉級前8強決賽，不過光出賽就已經是台灣睽違53年的紀錄。

年僅18歲的丁華恬是台灣代表團年紀最小的選手，2019年在世界體操錦標賽取得女子體操奧運門票，如今台灣睽違53年再度有女子體操選手站上奧運殿堂，光是參賽就已經是難得紀錄。

丁華恬還曾在2019年世界盃墨爾本站的地板項目，展現改良後的新動作獲國際總會承認，這個動作以她的名字來命名，動作難度為D。

不過丁華恬在本屆奧運因為傷勢問題，放棄跳馬及地板項目，參加平衡木及高低槓。今天女子個人項目資格賽，在高低槓項目中，丁華恬動作難度4.6分、實施分獲7.633分，總計12.233分；在平衡木項目時中間出現失誤，最後動作難度5.8分、實施分獲6.766分，總計12.566分。

丁華恬。 路透
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東奧中華隊 2020東京奧運

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