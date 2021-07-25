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桌球／「黃金混雙」鄭怡靜和林昀儒拿下4強 鄉親廣前集氣加油

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台灣桌球選手「黃金混雙」鄭怡靜和林昀儒今天擊敗南韓，拿下4強門票，鄉親在歸仁仁壽宮前廣場為兩人加油打氣。圖／市府提供
台灣桌球選手「黃金混雙」鄭怡靜和林昀儒今天擊敗南韓，拿下4強門票，鄉親在歸仁仁壽宮前廣場為兩人加油打氣。圖／市府提供

台灣桌球選手「黃金混雙」鄭怡靜和林昀儒，今天上午奧運賽事中，順利擊敗南韓，拿下前4強門票，市長黃偉哲等人上午前往歸仁仁壽宮前廣場，與鄉親一起觀看賽事，看到兩名選手精彩的表現，大家一起歡呼叫好。

鄭怡靜和林昀儒繼昨日上午取得8強賽資格後，今天上午10時續戰8強賽，市府在歸仁仁壽宮前廣場架設電視牆，讓鄉親可以到場觀賞，包括黃偉哲、立委王定宇及市議員許又仁等人都前往。兩名選今晚7時4強賽力拚金牌戰門票，現場也有轉播。

黃偉哲表示，昨日保生大帝發威保佑鄭怡靜順利晉級，今日更再度得勝，祝福接下來的賽程也能再創佳績。

歸仁區公所也表達祝賀之意，現場特別準備晉級4強的紅單，由區長魏文貴親自頒發給鄭怡靜父親，希望鄭怡靜在今晚7時4強賽能力拚進金牌戰。

今日上午雖下起大雨，仍不減歸仁鄉親們的熱情，歸仁仁壽宮現場也來滿了為鄭怡靜祝福加油的鄉親們。活動現場仍依規定落實實聯制、量測體溫、消毒等防疫措施，座椅擺設保持社交距離的間隔，讓前來加油打氣的民眾在一個防疫安全的環境中安心觀賽。

台灣桌球選手「黃金混雙」鄭怡靜和林昀儒，今天上午奧運賽事中，順利擊敗南韓，拿下前4強門票。圖／中央社
台灣桌球選手「黃金混雙」鄭怡靜和林昀儒，今天上午奧運賽事中，順利擊敗南韓，拿下前4強門票。圖／中央社
台灣桌球選手「黃金混雙」鄭怡靜和林昀儒今天擊敗南韓，拿下4強門票，市長黃偉哲與鄉親在歸仁仁壽宮前廣場為兩人加油打氣。圖／市府提供
台灣桌球選手「黃金混雙」鄭怡靜和林昀儒今天擊敗南韓，拿下4強門票，市長黃偉哲與鄉親在歸仁仁壽宮前廣場為兩人加油打氣。圖／市府提供

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