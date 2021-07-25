桌球／「黃金混雙」鄭怡靜和林昀儒拿下4強 鄉親廣前集氣加油
台灣桌球選手「黃金混雙」鄭怡靜和林昀儒，今天上午奧運賽事中，順利擊敗南韓，拿下前4強門票，市長黃偉哲等人上午前往歸仁仁壽宮前廣場，與鄉親一起觀看賽事，看到兩名選手精彩的表現，大家一起歡呼叫好。
鄭怡靜和林昀儒繼昨日上午取得8強賽資格後，今天上午10時續戰8強賽，市府在歸仁仁壽宮前廣場架設電視牆，讓鄉親可以到場觀賞，包括黃偉哲、立委王定宇及市議員許又仁等人都前往。兩名選今晚7時4強賽力拚金牌戰門票，現場也有轉播。
黃偉哲表示，昨日保生大帝發威保佑鄭怡靜順利晉級，今日更再度得勝，祝福接下來的賽程也能再創佳績。
歸仁區公所也表達祝賀之意，現場特別準備晉級4強的紅單，由區長魏文貴親自頒發給鄭怡靜父親，希望鄭怡靜在今晚7時4強賽能力拚進金牌戰。
今日上午雖下起大雨，仍不減歸仁鄉親們的熱情，歸仁仁壽宮現場也來滿了為鄭怡靜祝福加油的鄉親們。活動現場仍依規定落實實聯制、量測體溫、消毒等防疫措施，座椅擺設保持社交距離的間隔，讓前來加油打氣的民眾在一個防疫安全的環境中安心觀賽。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言