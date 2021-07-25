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桌球／黃金混雙瞄準4強賽 鄭怡靜：我們沒有壓力

中央社 / 東京25日電

歷經前兩局暖機，林昀儒與鄭怡靜逐漸找到節奏，兩人今天在東京奧運桌球混雙8強賽，在1比2落後下連趕3局，反以4比2擊敗韓國的田志希與李尚洙，順利挺進4強。

2020東京奧運桌球混雙今天進行關鍵8強賽，世界排名第1的台灣「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜，以7比11、11比4、7比11、11比7、11比8、11比7擊敗世界排名第6的韓國組合，台灣時間今晚8時將迎戰地主名將水谷隼與伊藤美誠。

談到前3局的落後，林昀儒解釋，一上場對手是女生來接他的球，因此節奏上有些不順手，前3局打完才慢慢習慣。鄭怡靜則說，一開始是有些放不開，「有些可以上手的球，我們都選擇比較保守的方式來處理」。

從落後到逆轉，國際桌球總會官網也詢問兩人，對手的強韌是否超乎預期。對此，鄭怡靜強調：「每次跟他們（韓國組合）打都不容易，而且在奧運會的每一場、每一分都不好打。」

今天比賽第3局有一個小插曲，在3比3平手時林昀儒主動向裁判提出抗議，因為對手田志希在回擊前，球已經先碰到衣服，「因為在那個角度，裁判看不到」。

雖然裁判並未接受，兩人心情沒受影響，林昀儒透露，其實在第1局也有一顆擦網的誤判，心裡難免有些波動，不過他們相互鼓勵，不要被影響，專注在眼前的比賽。

林昀儒和鄭怡靜比賽結束後，4強對手才確定是地主的日本組合水谷隼和伊藤美誠。林昀儒表示，無論對手是誰都不好打。鄭怡靜說：「反正我們沒有壓力。」

東奧中華隊 2020東京奧運

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