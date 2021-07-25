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東奧桌球混雙進4強 鄭怡靜父親邊看轉播邊拜神

中央社 / 台南25日電
鄭怡靜(右)與林昀儒。 中央社
鄭怡靜(右)與林昀儒。 中央社

東京奧運桌球台灣「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜今天上午在8強賽擊敗韓國對手組合，鄭怡靜在台南的父親鄭博文看轉播時每到交換局數時就到一旁的廟裡拜拜，盼助女兒一臂之力。

出身台南市歸仁區的鄭怡靜在家鄉擁有高人氣，歸仁區信仰中心仁壽宮特別在廟旁搭設大型電視牆，以控管人數的方式邀請民眾為家鄉子弟加油，昨天擊敗對手挺進8強後，上午在8強賽面對韓國組合，台南市長黃偉哲、民進黨立委王定宇等人前往關心，鄭怡靜的父親、阿嬤等家人都到場觀戰。

林昀儒、鄭怡靜首局比賽失利後，現場氣氛一度低迷，第2局後比數呈現拉鋸，原本坐在最前排為女兒加油的鄭博文每到局與局之間休息時間就離開座位，比賽開始時才又坐回位子上。

當比賽結果出爐時，現場充滿歡呼聲，鄭博文高舉雙手跳了起來，接受親朋好友致意，仁壽宮廟方也在廟前放鞭炮慶賀。

鄭博文在比賽結束後接受媒體聯訪時表示，鄭怡靜和林昀儒表現得非常好，希望他們能順利過關斬將，一步一步將目標完成，也希望鄭怡靜做到答應父親的事，拿一面金牌回來。

面對媒體詢問在每一局的休息時間離開座位做什麼事情時，鄭博文表示，他趁著比賽空檔到仁壽宮廟裡向保生大帝祈求可以幫助女兒一臂之力，希望女兒如有神助，拿出好表現。

東奧中華隊 2020東京奧運

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