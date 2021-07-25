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跆拳道／黃鈺仁首戰落敗 想拚銅牌要等復活戰機會

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
黃鈺仁(左)首場落敗。路透
黃鈺仁(左)首場落敗。路透

中華跆拳道隊24歲好手男子，今天在東京奧運68公斤級出賽，對決伊朗選手霍西尼（Mirhashem Hosseini），經過3個回合苦戰，黃鈺仁以15：18落敗。

黃鈺仁首戰落敗，不過還有機會敗部復活，挑戰銅牌的機會，前提是霍西尼必須踢進金牌戰。

黃鈺仁今天在第1回合先以2：0領先，後來遭追平，第2回合霍西尼取得5：3，反以7：5領先。

兩人進入最後一回合決戰，霍西尼一度拉大到14：7，但黃鈺仁連續兩次攻擊頭部得分，追至13比14，加上霍西尼遭警告，兩人14：14戰成平手，但霍西尼最後30秒時，連續兩次近身旋踢搶下關鍵4分，黃鈺仁遺憾出局。

黃鈺仁曾在2014年亞運拿下54公斤級、2017年世界錦標賽68公斤級獲得銀牌，2018年雅加達亞運會未奪牌，本屆奧運首戰失利，也是中華跆拳道隊繼女子49公斤級蘇柏亞後，第2位落敗的選手。

東京奧運跆拳道 黃鈺仁16強賽不敵伊朗選手

【中央社／25日電】

台灣跆拳道好手黃鈺仁今天東京奧運男子68公斤量級16強賽，從落後到扳平比分，但未能再下一城，以15比18不敵伊朗霍西尼，若對手能挺進金牌戰，黃鈺仁就有機會參加敗部復活賽。

黃鈺仁成名甚早，17歲就在2014年南京青年奧運踢下金牌，2017年世界跆拳道錦標賽摘下銀牌，2017年參加台北世大運，與劉威廷、何嘉欣、楊宗燁合力拿下男團銀牌，並在今年6月亞洲跆拳道錦標賽奪金。

黃鈺仁今天東京奧運68公斤量級16強出戰2018年雅加達亞運金牌得主、伊朗選手霍西尼（MirhashemHosseini），黃鈺仁第一回合靠著中端前踢，先得2分，但在第一回合還剩8秒時，對手中端攻擊得手，戰成2比2平手。

霍西尼第2回合一口氣連得4分，黃鈺仁靠著上端攻擊，追成5比6，但後來黃鈺仁因倒地遭裁判警告，對手將比分拉開至7比5。

黃鈺仁第三回合最多落後7分，靠著連續兩次上端攻擊，加上對手被警告，在倒數30秒時，扳成14比14平手，但後續遭受到對手中端攻擊、近身旋踢，最終以15比18落敗。

黃鈺仁在16強止步，是否有機會進入敗部復活賽，接下來得視對手霍西尼能否挺進金牌戰而定。

東奧中華隊 2020東京奧運

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