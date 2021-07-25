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射箭／疫情關係少了大賽刺激 中華女團敗給失誤箭

聯合報 / 特派記者蘇志畬／東京即時報導
中華隊雷千螢。 路透
中華隊雷千螢。 路透

中華射箭女團今天在東京奧運首戰就敗給德國，在12強止步，教練倪大智認為，因疫情缺少國際賽對抗經驗是原因之一，要在個人賽前盡快找回感覺。

今年女團由「雷母」雷千瑩、譚雅婷以及林佳恩組成，前兩局還有54分的表現，但3、4局分別掉到49、50分，跟正常55、56分水準有不小差距。

倪大智指出，失誤箭過多是關鍵，出現7分或是單局多支8分箭的狀況，「對手成績不算特別高，我們自己射低了。」

雷千瑩認為場地風勢掌握還可以，但是臨場動作調整上慢了一點，接下來面對個人賽就是調整好心態，「不管比賽輸贏，我會盡全力表現自己最好的狀態。」

至於失誤過多，原因為少了國際賽事刺激，因台灣疫情關係，難以出國參賽，國訓中心外人不能入內，只能透過模擬賽跟培訓隊對抗，倪大智說：「整體上情境營造是有的，但是人與人之間的對抗性，稍微少了一點。」

雷千瑩也認為多少有影響，「畢竟跟各國選手交手競技的感覺，在國內比較難完整呈現，但我們也盡可能做足了準備。」不過畢竟是模擬賽，「張力上當然還是有點落差。」

少了過去在國際賽展現出平穩度，倪大智將重點放在27日開始的個人賽，昨天林佳恩出征混雙、今天三人都在決賽場地出賽，「這兩天趕快調整，把握在決賽場地的經驗，再把對抗的感覺抓回來。」

東奧中華隊 2020東京奧運

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