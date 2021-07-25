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划船／甜心黃義婷無緣12強 成績仍為個人最佳

中央社 / 台北25日電
黃義婷無緣12強。 路透
黃義婷無緣12強。 路透

「划船甜心」黃義婷今天在東京奧運划船項目女子單人雙槳準決賽中出賽，以8分34秒51名列第6，無緣繼續晉級12強，不過24強已經是個人最佳成績，接下來要繼續比排名賽。

黃義婷在預賽以8分04秒59，排名分組第4，未能擠進分組前3、取得直接晉級機會；不過昨天的敗部復活賽中，以8分11秒56，名列分組第2，成績雖不如預賽，仍順利晉級24強準決賽，已刷新2016年里約奧運個人紀錄的25名。

今天黃義婷持續出戰準決賽，連3天出賽，在第4組、第6水道出賽，不過在500公尺後就漸漸被拉開，最終以8分34秒51名列第6，無緣在前3名、晉級12強。此組第一名為紐西蘭選手垂格（Emma Twigg），成績為7分54秒96。

雖然無緣晉級，不過黃義婷接下來還有13至24名的排名賽要參加，12人分組比賽各取前3名，決定13至18名或19至24名次。

東奧中華隊 2020東京奧運

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