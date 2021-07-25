體操／東奧中華體操男團無緣決賽 總教練林育信請辭

東京奧運中華體操男子代表隊昨天在團體項目以最佳的第10名作收，未能率隊闖進決賽，總教練林育信在臉書透露向團隊致歉，並透露回台之後會辭去總教練職務。

在昨天登場東京奧運體操男子資格賽中，中華體操代表隊總分以246.263分名列第10，雖未能挺進8強最終決賽，不過包括李智凱與唐嘉鴻全能都排進前24名，雙雙晉級壓軸決賽，李智凱更在擅長的鞍馬個人項目，以資格賽第一之姿晉級，而唐嘉鴻在最拿手的單槓發生失誤，未能晉級。

體操隊總教練林育信在臉書發文，稱讚團隊表現很棒，「有喜有悲傷有快樂，壓力很大，你們也在奧運會男團團體取得最佳團體第10名，很大突破、很感動」。

林育信除了感謝選手這段時間辛苦的配合教練訓練，對於未能幫助男團挺進第2輪決賽，他透露，回台之後會辭去總教練職務，「真的對你們感到抱歉，但重要的是期望大家回國後，訓練要互相尊重，包容、友善態度才能更進一步讓台灣體操前進一大步，團結最重要，台灣體操加油」。

儘管在臉書表達辭意，林育信不忘呼籲外界，後續繼續為李智凱鞍馬決賽加油、打氣。

電影「翻滾吧！阿信」是描述林育信的真實故事，從加入體操隊，後來誤入歧途，最終重新回到體操的舞台，他過去曾回到母校宜蘭公正國小指導體操，也是台灣體操界重要推手，過去體操選手出身的他，儘管在選手生涯未能實現亞、奧運夢，他將夢想寄託在栽培的選手身上。

2005年上映的「翻滾吧！男孩」則是導演林育賢為哥哥林育信拍攝的紀錄片，紀錄他在國小母校指導李智凱、林信志、黃克強、謝享軒、李享恩、黃靖、楊育銘等人的過程，部分選手後來離開體操界，而李智凱和黃克強兩人在成年後入選國家隊，與擔任教練的林育信在國訓中心聚首，林育信更在2019世界體操錦標賽，率領中華男團隊取得2020東京奧運男子成隊門票。

李智凱6歲時由於柔軟度極佳被啟蒙教練林育信發現，開啟了體操之路，李智凱並在2016年里約奧運首登奧運殿堂，更在2018年亞運鞍馬項目，摘下體操隊史首面金牌，師徒倆這次再度前進奧運，也繼續延續著林育信的夢想。

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