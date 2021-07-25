射擊／東奧女子10公尺空氣手槍 「證件妹」吳佳穎無緣決賽

東京奧運射擊項目女子10公尺空氣手槍資格賽，台灣「證件妹」吳佳穎及田家榛今天出賽，吳佳穎總分573、田家榛總分559，分別為第14、42名，惜無緣前8名晉級決賽。

射擊在資格賽75分鐘必須射擊60發子彈，在50名選手中取前8名晉級決賽。吳佳穎6輪分數分別為94、93、97、96、95、98，最終總分573分、名列第14，與第8名僅差4分；田家榛的6輪分數分別為94、90、94、94、91、96，總分559分、排名第42，兩人都無緣晉級決賽。

吳佳穎在2014年世界射擊錦標賽上奪得10公尺空氣手槍季軍，也為台灣取得2016年里約奧運首個參賽資格，在里約奧運女子10公尺空氣手槍項目排名第19，女子25公尺手槍則是取得第34名。

田家榛曾在2014仁川亞運女子團體10公尺空氣手槍中奪下銀牌，東京奧運是自2012倫敦奧運後，再度挑戰奧運殿堂，上次在女子25公尺空氣手槍項目取得第16名，女子10公尺空氣手槍項目則是第27名。

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