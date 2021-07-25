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射箭／中華女團首戰失準 輸給德國遭淘汰
東京奧運女子射箭團體賽今天登場，中華女團首戰面對德國，未能發揮正常水準，最終丟掉3局，以2：6落敗，遭到淘汰出局。
第1局林佳恩表現稍有不穩，出現1支7分、1支8分箭，也以54：55的1分差丟掉首局，第2局一開始也有7分箭出現，不過很快調整回來，加上對手出現7分箭，就以54：47拿下。
第3局台灣三名女將突然失準，最高只射出9分箭2支，也讓對手以52：49輕鬆取得聽牌優勢，第3局首輪，中華女團靠著2支9分、1支10分箭取得優勢，然而次輪卻出現2支8分、1支6分箭，
「雷母」雷千瑩、譚雅婷、林佳恩是2012年倫敦奧運後再次聚首，雷千瑩、譚雅婷也是五年前里約奧運的銅牌班底，可惜今天首戰就落敗。
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