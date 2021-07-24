體操／東奧體操賽後合照有洋蔥 跟前隊友一起進奧運
今天當男子體操資格賽最後一項吊環落幕，唐嘉鴻默默從包包裡拿出一件衣服，大夥一起合影留念，「鞍馬王子」李智凱說：「我們一起帶著游朝偉出國，帶著他的力量一起拚。」
距東京奧運開幕前一週，原正選奧運國手之一的游朝偉在訓練落地時右膝前十字韌帶斷裂，讓他含淚揮別今年奧運，最後也由年輕小將洪源禧遞補參賽。
而游朝偉過去最拿手的項目就是吊環，今天當資格賽落幕，唐嘉鴻也拿出隊友託付他帶來幸運服拍照，彷彿游朝偉也和所有人一起站在這個夢想中的舞台，場面令人動容。
唐嘉鴻表示，他事前就有和大家說過這件事，不過沒有人看過衣服，但當他從包包裡拿出上面寫著「吃著苦中苦、方為人上人」的黑色T恤，且圖案還是在進行吊環訓練，瞬間所有人都明白怎麼一回事，「而且我們的最後一項，又剛好是吊環。」
李智凱也說，大家雖也希望能跟戰友一塊出國，如今雖然游朝偉來不了，但一樣與他們同在，「我們帶著他的力量一起拚。」
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