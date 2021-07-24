楊勇緯柔道奪奧運隊史首銀 獎牌榜暫列第12
東京奧運比賽項目今天全面啟動，就立刻傳出捷報，台灣柔道「男神」楊勇緯在男子60公斤量級奪得隊史首面柔道獎牌，台灣代表團獎牌「開張」，在獎牌榜暫列第12。
外型陽光帥氣的楊勇緯，今天在2020東京奧運柔道男子60公斤量級一路過關斬將、挺進決賽，最後與地主名將、2016里約奧運銅牌得主高藤直壽一路纏鬥至黃金得分賽，最後因領滿3張黃牌遭裁定敗。
楊勇緯雖沒能一舉摘金，不過這面銀牌仍是台灣奧運柔道史上的首面獎牌，而且年僅23歲的他未來仍是台灣柔道界的希望。
台灣代表團靠著楊勇緯的這面銀牌，目前在獎牌榜排名並列第12名，獎牌榜領先的是中國的3金1銅，義大利與日本同以1金1銀居次，韓國則以1金2銅暫居第4。
舉重女子49公斤量級今天也有好消息，2018亞洲青年暨青少年舉重錦標賽金牌得主、來自台南的「舉重精靈」方莞靈，今年第1次站上奧運舞台絲毫未顯懼色，她以抓舉80公斤、挺舉101公斤、總和181公斤名列第4。
「鞍馬王子」李智凱今天在拿手的鞍馬項目再次完美落地，繳出平全場最高的15.266分，其中他的執行分是最高8.866分，因此讓他一舉躍升鞍馬預賽排名第1，此外他與隊友唐嘉鴻，也在全能名列17與22名，也順利搶下決賽門票。
羽球世界球后戴資穎今天也首度亮相，她以21比7、21比13輕取瑞士老將賈奎特（Sabrina Jaquet），在小組賽旗開得勝，「羽球王子」晚間也以直落二輕取斯里蘭卡的尼路卡（Niluka Karunaratne），可惜男雙的李洋與王齊麟，歷經3局大戰後不敵印度組合，吞下小組賽首敗。
網球女雙今天則大爆冷門，台灣雙打姊妹花詹詠然、詹皓晴今天在奧運網球女雙首輪，歷經3盤大戰以1比2不敵羅馬尼亞的尼庫勒斯古（Monica Niculescu）與奧拉魯（Raluca Olaru），首輪出局。
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