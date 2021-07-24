自由車／公路賽未能完賽 馮俊凱：可惜

台灣自由車一哥馮俊凱今天在東京奧運男子公路賽從緊咬主集團，到退出主集團陣型，最終在第二補給點結束第二次奧運旅程，雖然做足準備，但未能達成完賽目標，讓他直呼可惜。

東京奧運男子公路賽今天從武藏野之森公園的出發，終點則在富士國際賽車場，總長234公里，總爬升高度為4865公尺。

馮俊凱曾在2008年參加北京奧運，當年參加的項目是領先計分賽，這次二度叩關奧運，轉戰公路賽，與全球57國、128名頂尖好手同場較勁。

「這場比賽幾乎沒有平路，一直都在不斷的起伏，因為是奧運的等級，強度也不可能緩和下來。」馮俊凱透露，不斷提醒自己，在坡上要爭取靠前的位置，「但在沒有隊友的情況下，想做到這點還是很困難，一旦陷入斷層會追得比較辛苦。」

在主集團追趕突圍選手的過程中，賽事強度一路升高，緊咬主集團的馮俊凱，在進入富士山麓路段才退出主集團陣型當中，持續奮戰不懈的他，最終在第二補給點（136公里處）結束生涯二次奧運的旅程，未能達成原先訂下的完賽目標。

馮俊凱賽前自認體重和訓練品質的狀態都不錯，有信心能撐過富士山麓的長爬坡，他坦言，雖然做足準備，但心情上似乎有點想太多，「在沒有參與突圍的情況下，最終沒辦法為自己保存到很多的體力，這點回想起來比較可惜」。

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