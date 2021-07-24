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體操／李智凱克服心魔完美落地 東奧鞍馬預賽第1晉級

中央社 / 東京24日電
李智凱。 新華社
李智凱。 新華社

上屆里約奧運落馬的心魔，李智凱終於可以向它說掰掰。今天他在東京奧運男子體操鞍馬資格賽以完美表現落地，排名第1晉級決賽，且全能再以84.332分、排名17，也同樣獲得晉級。

2020東京奧運體操男子資格賽，中華體操代表隊總分以246.263分名列第10，雖未能挺進8強最終決賽，不過包括李智凱與唐嘉鴻全能都排進前24名，雙雙晉級壓軸決賽，美中不足的是，唐嘉鴻在最拿手的單槓發生失誤，只拿到13.400分、名列33未能晉級。

今天資格賽第一項就是鞍馬，李智凱承認賽前非常緊張、壓力非常大，「說實話我昨天6項全能練習就摔了12次，狀況一團亂。」他透露，在最慌亂的時候，多虧有了身旁的隊友支持、鼓勵他，「是隊友給了我很大的力量。」

2016里約奧運李智凱在鞍馬落馬，他承認當時的陰影至今仍在他心理，今天當他完美落地，拿下平全場最高的15.266分，其中執行分是最高8.866分，因此取得排頭位置，他說：「能夠成功下來，我非常高興。」

唐嘉鴻則表示，賽前原預計單槓應要拿下14.5以上分數，沒想到比賽中手沒抓穩，雖沒摔下來，但難度分數都被扣掉，但他強調，當下他告訴自己：「團隊還是需要我。」因此他很快回穩心情，把專注力拉回場上。

唐嘉鴻最終在全能以82.932分、排名22，也成功搶下全能決賽門票，而他原打算在單槓決賽使出的「秘密武器」，是否乾脆挪到全能決賽的單槓來使用，他開玩笑說：「我可以再藏3年。」

東奧中華隊 2020東京奧運

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