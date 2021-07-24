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明日焦點／桌球黃金混雙搶4強門票 射箭女團再拚東奧獎牌

中央社 / 東京24日電
我國桌球黃金混雙林昀儒與黃怡靜，明天爭取四強。 特派記者余承翰／東京攝影
我國桌球黃金混雙林昀儒與黃怡靜，明天爭取四強。 特派記者余承翰／東京攝影

桌球混雙世界排名第1的「黃金混雙」林昀儒鄭怡靜，今天上午在東京奧運8強全力突圍，而上屆里約奧運奪得女團銅牌的中華女子射箭隊，明天將尋求代表團的第2面獎牌。

「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜被視為今年東京奧運奪牌大熱門，兩人今天在首輪以4比0橫掃印度的卡邁爾（Achanta Sharath Kamal）與巴特瑞（Manika Batra）晉級8強，明天將迎戰難纏的韓國組合李尚洙與田志希。

林昀儒與鄭怡靜今年3月在卡達舉行的WTT世界桌球大聯盟球星挑戰賽壓軸決賽，就曾在首局先失的劣勢下，一口氣連拿3局逆轉勝、並順利登上王座，只要兩人明天闖關成功，奧運桌球獎牌就在眼前。

至於中華女子射箭隊明天也將披掛上陣，由2019世界射箭錦標賽個人對抗賽金牌得主雷千瑩領軍，搭配世錦賽女團金牌的老班底譚雅婷，以及近況最佳的林佳恩，希望能再次複製上屆里約奧運的奪牌喜悅。

女子射擊10公尺空氣手槍的「嬌點」吳佳穎，以及田家榛，明天雙雙提槍上陣；而2017年世界跆拳道錦標賽銀牌得主、男子68公斤量級的好手黃鈺仁，將和女子57公斤量級的「長腿女將」羅嘉翎各自出擊。

值得一提的是，羅嘉翎是台灣跆拳道史上首名在世界青少年跆拳道錦標賽締造2連霸的選手，首次參加奧運的她，有機會扮演今年奧運的大黑馬。

東奧中華隊 2020東京奧運 林昀儒 鄭怡靜 羅嘉翎 黃鈺仁

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