柔道／楊勇緯首位達國光獎金標準 進軍4強至少300萬入袋

中華健兒征戰奧運，開幕之後首日展開不少賽事，我國柔道男子選手楊勇緯，在男子60公斤級(32籤23名選手)首輪輪空，隨後第二輪對上保加利亞選手傑切瓦（Yanislav Gerchev），在延長賽取勝挺進8強，接續8強賽再打敗荷蘭的茨亞卡杜柯（Tornike Tsjakadoea）進入4強，依據國光獎章獎勵辦法，至少有300萬元獎金入袋。下午4強賽，若能進軍決賽，或是有拿下銅牌獎金更高。

柔道女子48公斤級林真豪連兩戰過關，也闖進8強達獎勵標準。桌球混雙林昀儒／黃怡靜首輪過關晉級8強，也都有至少90萬元獎金。

依據最新的國光獎章獎勵辦法，奧運金牌選手獎金2000萬（田徑、游泳、體操再加碼1000萬)、銀牌700萬，銅牌500萬。即使未獲獎牌，在奧運只要名列前8名都有獎金，分別是第四名300萬、第五及第六名為150萬，第七及第八名為90萬元。且不論團隊項目有多少人，都是依個人來計算獎金。

稍早進行的射箭混合團體湯智鈞／林佳恩止步於16強，就無法獲得獎金。跆拳道女子48公斤級蘇柏亞，雖16強首戰落敗，但仍視有無參加復活賽機會(對手若打進金牌戰)，還是有爭銅牌的機會。

羽球台灣選手今天均是進行分組賽，暫不會確定排名。

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