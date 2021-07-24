快訊

東奧網球／詹家姊妹首輪爆冷出局 奧運之旅落幕

福原愛確定復出！26日重返小螢幕講解奧運桌球

射箭／湯智鈞首闖奧運很興奮 林佳恩走過低潮更勇敢

中央社 / 東京24日電
湯智鈞出征混合團體止步16強。 法新社
湯智鈞出征混合團體止步16強。 法新社

東京奧運射箭混雙台灣好手湯智鈞、林佳恩搭檔，首戰以3比5不敵印度隊止步；湯智鈞首闖奧運表示興奮期待多過緊張，有過奧運經驗的林佳恩則安定軍心，盼能更勇敢、更享受比賽。

2020東京奧運此次首度增加射箭混雙項目，中華隊派出昨天男女個人排名賽成績最好的湯智鈞、林佳恩搭檔，首戰碰上印度隊以3比5吞敗、無緣8強。

湯智鈞表示，今天第一支箭時蠻緊張的，沒有在這麼重大的比賽上面射過，「學姊（林佳恩）一直鼓勵我，讓我更安心的表現」。

林佳恩是2012年倫敦奧運中華射箭隊班底，再度踏上奧運舞台，她表示，比賽前半段不錯，後面感覺身體力量沒有這麼強，沒有這麼勇敢的走、節奏拖比較久。

林佳恩身為學姊不斷地鼓勵身旁的學弟湯智鈞，「我覺得他很棒，雖然第一支箭很緊張，但後面都表現的很好，我要向他學習，能夠盡快調整、是我的功課」。

首度踏上奧運舞台，湯智鈞昨天個人排名賽出賽、今天再比混雙，接下來還有男子團體與個人賽，他表示，有點久沒有國際比賽，忘了比賽的張力感，面對這麼重大賽事、一開始蠻緊張的，但更多的是興奮和期待。

林佳恩則說心情很好，很感謝還可以站在這個地方，「感謝之餘要更勇敢、更享受」，今天也當作把握機會熟悉比賽感覺和場地，將感覺帶到接下來的比賽。

東奧中華隊 2020東京奧運

延伸閱讀

射箭／印度最後一箭逆轉 林佳恩/湯智鈞混雙16強止步

創舉 東奧開幕式向慕尼黑奧運遇難者默哀致意

史上挑戰最大 東京奧運開幕

戴資穎24日東奧亮相 射箭射擊柔道搶牌

相關新聞

羽球／東奧首勝入袋！戴資穎光速闖關

重新回到日本東京武藏野之森綜合體育廣場，我國羽球「世界球后」戴資穎今天迎接生涯第3度奧運行的第一場比賽，面對瑞士世界排名...

羽球／首戰等好久 戴資穎：還好沒住選手村

東京奧運第一場比賽，我國「世界球后」戴資穎等待的時間遠比下場時間長許多，只花26分鐘就迎接首勝的她笑說：「還好沒有住在選...

網球／詹家姊妹首輪爆冷出局 奧運之旅落幕

東京奧運網球女雙賽事，我國好手詹詠然／詹皓晴今天在首輪遭遇羅馬尼亞妮可拉絲克（Monica Niculescu）／歐拉露...

羽球／錯過賽末點無緣逆轉 麟洋配小組賽首戰落敗

世界排名第3的我國羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，生涯首度的奧運旅程抽到「死亡之組」，今天又出現關鍵溝通失誤，雖瓦解...

桌球／黃金混雙首戰開胡 蔣澎龍：有助調整

台灣桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜在東京奧運的混雙第一戰，以4：0輕鬆帶走勝利，為桌球代表隊搶得頭彩，教練蔣澎龍說：「拿...

舉重／方莞靈舉出第4佳績 唯獨103公斤又留下遺憾

中華舉重代表隊今天由21歲的方菀靈打頭陣，她在女子49公斤量級繳出抓舉80公斤、挺舉101公斤、總和181公斤，排名第4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。