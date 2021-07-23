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東京奧運開幕最感動時刻！NHK轉播直接喊「台灣」
東京奧運開幕典禮23日晚間登場，中華代表團排在第104順位進場，由盧彥勳、郭婞淳共同執掌大旗，不過其中有一幕引發熱烈討論，就是NHK主播和久田麻由子說出「台湾です（是台灣）」，來介紹中華隊進場。
東京奧運正式揭開序幕，開幕式呈現日本傳統文化，如歌舞表演、開幕音樂加入動漫元素，使用「勇者鬥惡龍」等經典遊戲音樂。運動員進場則採日文片假名「五十音」排序，中華代表團在第104順位進場。這次主辦單位為展現性別平等，首次出現男、女兩位掌旗官，而中華隊由盧彥勳、郭婞淳一起舉起會旗，率領中華隊11人進場。
不過在中華隊進場時，有一幕引起熱議，儘管現場司儀以 「中華台北」唱名，NHK資深主播和久田麻由子仍說出「台湾です（是台灣）」，引發網路熱議。
アナウンサーがチャイニーズタイペイではなく「台湾です」と言ってくれたの、本当に嬉しい。ありがとう、ありがとう…！！#東京2020 #オリンピック #オリンピック開会式 pic.twitter.com/Wu4yzn6VZP— Rui / 台湾ロス (@ruiruiyu) July 23, 2021
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