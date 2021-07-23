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戴資穎24日東奧亮相 射箭射擊柔道搶牌

中央社 / 東京23日電
中華羽球隊在賽場合影。 體育記者協會提供
中華羽球隊在賽場合影。 體育記者協會提供

2020東京奧運今晚舉行開幕式，明天起各項賽事陸續啟動，其中最受矚目的莫過羽球世界球后戴資穎將在小組賽亮相，而包括射箭、跆拳道、柔道與射擊等項目，都有機會誕生獎牌。

東京奧運羽球賽事明天開打，生涯第3度踏上五環殿堂的世界球后戴資穎，預計將於台灣時間中午12時出戰世界排名46的瑞士女將賈奎特（Sabrina Jaquet），兩人過去雖沒交手紀錄，但一般預料戴資穎首役應能輕鬆過關。

而稍早出賽的男雙李洋、王齊麟，則要碰上印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與謝提（Chirag Shetty），中華羽球奧運代表隊總教練蔡佳欣分析，這將是男雙小組賽的關鍵戰役，倘若能開出紅盤，小組賽出線就應該不成問題。

明天上午率先登場的10公尺空氣步槍，台灣天才少女林穎欣則將提槍應戰，她曾在2018年世界盃慕尼黑站拿下金牌，成為台灣步槍界在世界盃奪金的第1人，只要她穩定發揮，有機會替台灣搶下本屆奧運的首面獎牌。

而由湯智鈞與林佳恩聯手的射箭混合團體賽，明天首戰先碰印度，兩人若能順利闖過頭關，預計8強就要遭遇頭號種子韓國，這對「姊弟配」一旦成功抗韓，就可望問鼎獎牌。

2018雅加達/巨港亞運跆拳道金牌女將蘇柏亞，明天將在女子49公斤量級出賽，而柔道男子60公斤「男神」楊勇緯與兒時同窗、女子48公斤量級女將林真豪，也都將在首日披掛上陣。

東奧中華隊 2020東京奧運

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