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圖輯／東奧開幕 中華代表團出席人員選手村準備出發

聯合新聞網 / 整理
中華隊掌旗官郭婞淳(左)與盧彥勳。 中華代表團團本部提供
中華隊掌旗官郭婞淳(左)與盧彥勳。 中華代表團團本部提供

中華台北代表團今日參加開幕儀式人員:

選手: 盧彥勳(男掌旗官)、郭婞淳(女掌旗官)、張筑涵選手、黃渼茜選手、丁華恬選手

職員: 蔡辰威總領隊、聯絡官梁毅鵬(駐日代表處顧問)、蔡恆政教練、林瀛洲醫師、林聖章醫師、徐孝慈總幹事

中華隊掌旗官郭婞淳(左)與盧彥勳。 中華代表團團本部提供
中華隊掌旗官郭婞淳(左)與盧彥勳。 中華代表團團本部提供

中華隊掌旗官郭婞淳(左)與盧彥勳。 中華代表團團本部提供
中華隊掌旗官郭婞淳(左)與盧彥勳。 中華代表團團本部提供

中華隊出席開幕人員合影。 中華代表團團本部提供
中華隊出席開幕人員合影。 中華代表團團本部提供

中華隊出席開幕人員合影。 中華代表團團本部提供
中華隊出席開幕人員合影。 中華代表團團本部提供

中華隊出席開幕人員合影。 中華代表團團本部提供
中華隊出席開幕人員合影。 中華代表團團本部提供

盧彥勳(左)與總領隊蔡辰威。 中華代表團團本部提供
盧彥勳(左)與總領隊蔡辰威。 中華代表團團本部提供

盧彥勳(左)與總領隊蔡辰威。 中華代表團團本部提供
盧彥勳(左)與總領隊蔡辰威。 中華代表團團本部提供

總領隊蔡辰威。 中華代表團團本部提供
總領隊蔡辰威。 中華代表團團本部提供

東奧中華隊 2020東京奧運

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