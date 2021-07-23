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圖輯／東奧開幕 中華代表團出席人員選手村準備出發
中華台北代表團今日參加開幕儀式人員:
選手: 盧彥勳(男掌旗官)、郭婞淳(女掌旗官)、張筑涵選手、黃渼茜選手、丁華恬選手
職員: 蔡辰威總領隊、聯絡官梁毅鵬(駐日代表處顧問)、蔡恆政教練、林瀛洲醫師、林聖章醫師、徐孝慈總幹事
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