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日本供餐水果少怕選手不習慣 小戴讚謝長廷送的水蜜桃好大顆
東京奧運將在今晚舉行開幕式，深受台灣球迷矚目的羽球球后戴資穎也將於隔日上場征戰。而今天在他的Instagram限時動態上，他分享駐日代表謝長廷與代表處送來的水蜜桃很大顆。
戴資穎在Instagram的限時動態放上一張漂亮的水蜜桃照片，並寫下「代表處給的水蜜桃好大顆喔！！謝謝。」
我國駐日代表謝長廷昨日也在臉書發文說，目前選手住宿的瑣事已經解決，選手們作息穩定，早上出門練習，晚上才回來。謝長廷也提到，日本的飲食中較少提供水果，他說：「配合選手要求，每天買一人一小盒水果補充，我送了一串葡萄給每人分吃。」謝長廷還表示，山梨縣的友人贈送他水蜜桃和葡萄，但他認為運動員更需要因此轉送，所以戴資穎才會拿到又大又漂亮的水蜜桃。
今晚將舉行東京奧運開幕式，而台灣時間明天上午11：00戴資穎將會進行分組賽的第一場賽事。
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