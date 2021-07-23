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奧運射箭技術官員也有台灣人 老公還是奧運銀牌陳詩園

中央社 / 東京23日電
來自台灣的射箭國際裁判陳婷妮，今年以技術人員身分加入東京奧運，選手出身的她說，要以選手的身分進奧運真的太難了，「但技術人員只要你夠努力，就能被世界看得到」。 中央社
來自台灣的射箭國際裁判陳婷妮，今年以技術人員身分加入東京奧運，選手出身的她說，要以選手的身分進奧運真的太難了，「但技術人員只要你夠努力，就能被世界看得到」。 中央社

身為選手時沒能踏上奧運的夢想舞台，沒想到換了個身分，卻讓她順利圓夢，來自台灣的射箭國際裁判陳婷妮，今年以技術人員身分加入東京奧運，她笑說：「很開心。」

陳婷妮最早是反曲弓選手，後來則轉練複合弓，她的老公則是2004雅典奧運男團銀牌得主之一的陳詩園。

陳詩園生涯共參與過2次奧運，退役後轉任教練，這次陳婷妮獲得國際總會徵召，以技術人員身分出席東京奧運，老公非但沒有恭喜她，還反問她：「一定要去這麼久嗎。」

由於是選手出身，陳婷妮深知這條路不好走，她也鼓勵許多學弟學妹，要以選手的身分進奧運真的太難了，「但技術人員只要你夠努力，就能被世界看得到。」

陳婷妮在2010年考取亞洲射箭裁判，隔年就順利考上國際裁判，目前台灣僅有2名射箭國際裁判，她就是其中之一，而她曾參與過2014年南京青年奧運、2017世界射箭錦標賽與2018年雅加達—巨港亞運。

不過陳婷妮在2016年開始接觸軟體開發設計，她透露，主要是老公很有興趣，拉著她一起學如何寫程式，現在台灣射箭賽的計分系統都是出自她和老公之手，今年奧運她受邀參加，也讓她感到很榮幸。

除了奧運外，陳婷妮接下來還將參加帕運，以及9月在美國舉行的世界射箭錦標賽，她笑說，這一趟出門恐要快3個月才能回家，「我老公很天才，可以自製血氧機、溫度計，我不在家這段期間，他的產能可能會大幅下降。」

東奧中華隊 2020東京奧運

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