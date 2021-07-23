快訊

蘇貞昌：三級警戒7月27日降為二級警戒

震撼！王文淵交棒 王家全面退出台塑四寶第一線經營

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東京「熱指數」高掛超濕熱 中華隊考驗大

聯合報 / 特派記者曾思儒／東京報導
奧運「五朝元老」盧彥勳說，東京的氣候狀況對許多選手「都是挑戰」。 特派記者余承翰／攝影
奧運「五朝元老」盧彥勳說，東京的氣候狀況對許多選手「都是挑戰」。 特派記者余承翰／攝影

東京的平均濕度七月達最高點，延期一年的東京奧運正是七月廿三日點燃戰火，開戰前中華代表團已經感受到東京濕熱氣候的威力，划船「甜姐兒」黃義婷廿一日出現中暑情形，奧運「五朝元老」盧彥勳也說，東京的氣候狀況對許多選手「都是挑戰」。

日本環境省從二○○六年開始提供「熱指數」相關資訊，作為判斷中暑危險度的數値，配合東奧，所有場館周邊都有「熱指數」可參考，共分基本安全、注意、警惕、高度警惕和危險；昨天直到東京晚上七點，仍有馬術、射擊、足球等場館周邊呈現黃燈的「警惕」狀態。

最後一刻補進網球女雙名單的許絜瑜，九歲時全家移居美國，長年在美國比賽、訓練，前天下午抵達東京的她形容，東京天氣比美國濕熱許多，室外練球不用多久時間就會全身「爆汗」，有些不適應。

東奧中華隊 2020東京奧運 黃義婷 許絜瑜 盧彥勳

相關新聞

划船／水流、風向都不同 黃義婷逆流拚複賽

第二度叩關奧運，我國划船「甜姐兒」黃義婷今天在女子單人雙槳預賽壓軸第6組展開東京奧運賽程，雖遇和前幾天完全不同的風向和水...

東京現場直擊／東奧開幕意「疫」不同 「泡泡」一戳就破

疫情下的東京奧運今天將舉行開幕式，但絕大多數比賽場館不開放觀眾進場，台灣運動員對奧運充滿期待，但面對閉門賽事，多少有些失...

東京「熱指數」高掛超濕熱 中華隊考驗大

東京的平均濕度七月達最高點，延期一年的東京奧運正是七月廿三日點燃戰火，開戰前中華代表團已經感受到東京濕熱氣候的威力，划船「甜姐兒」黃義婷廿一日出現中暑情形，奧運「五朝元老」盧彥勳也說，東京的氣候狀況對

網球／盧彥勳兄弟 蒐集奧運徽章做外交

東京奧運是我國奧運「五朝元老」盧彥勳的球員生涯告別戰，哥哥盧威儒以教練身分參與弟弟的特別時刻，他也把握時間做起「國民外交...

網球／「A妹」東奧開幕日遇生日 計畫選手餐廳「微慶生」

延期一年的東京奧運今天舉行開幕典禮，最後一刻補進中華代表團的女網好手「Ａ妹」謝語倢正好今天「長尾巴」，特別巧合讓她笑稱是...

東奧開幕他問「最想看的比賽」 網友笑：想看柔道互扯衣服

千呼萬喚始出來！」因為新冠疫情延宕一年，東京奧運終於登場了。日本將在當地時間7月23日晚間8時（台灣時間晚間7時）舉辦開幕式。這次東京奧運，台灣選手有出賽的項目如下：射箭、田徑、羽球、拳擊、輕艇、自由車、馬術、高爾夫、體操、柔道、空手道、划船、射擊、游泳、桌球、跆拳道、網球、舉重。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。