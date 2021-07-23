東京「熱指數」高掛超濕熱 中華隊考驗大

東京的平均濕度七月達最高點，延期一年的東京奧運正是七月廿三日點燃戰火，開戰前中華代表團已經感受到東京濕熱氣候的威力，划船「甜姐兒」黃義婷廿一日出現中暑情形，奧運「五朝元老」盧彥勳也說，東京的氣候狀況對許多選手「都是挑戰」。

日本環境省從二○○六年開始提供「熱指數」相關資訊，作為判斷中暑危險度的數値，配合東奧，所有場館周邊都有「熱指數」可參考，共分基本安全、注意、警惕、高度警惕和危險；昨天直到東京晚上七點，仍有馬術、射擊、足球等場館周邊呈現黃燈的「警惕」狀態。

最後一刻補進網球女雙名單的許絜瑜，九歲時全家移居美國，長年在美國比賽、訓練，前天下午抵達東京的她形容，東京天氣比美國濕熱許多，室外練球不用多久時間就會全身「爆汗」，有些不適應。

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