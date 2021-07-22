射箭／資格賽23日登場 中華隊力拚團體前3種子
2020東京奧運射箭個人資格賽明天上午登場，中華隊男、女各3人將提弓上陣，中華射箭奧運隊總教練林政賢表示，希望雙雙取得前3種子席次，盼替接下來賽事開出好彩頭。
奧運射箭個人資格賽每名選手共射72箭，依總分高低進行排序，並不會淘汰選手，而取得團體賽門票的國家，則要統計3名參賽選手總分後決定席次。
依照賽程明天上午將先進行女子組資格賽，台灣共有雷千瑩、譚雅婷與林佳恩出賽，下午則由男子組登場，中華隊將派出魏均珩、湯智鈞與鄧宇成。
中華男子射箭隊教練劉展明表示，資格賽只是過程，重頭戲則在後面對抗賽，因此他希望選手以平常心去面對，遭遇問題就回來再做修正，「最好當然是排進前4種子，因為團體對抗賽時能少射一輪。」
至於中華女子射箭隊教練倪大智則說，今天訓練結束後，他僅告訴女子隊的選手，陣中「最嫩」的選手，都已是第2度踏上奧運，所以心態可以轉換一下，「就把這場比賽當成是例行性的國際賽來看就好。」
2019年荷蘭世界射箭錦標賽，中華女將在反曲弓項目就摘下女團與個人對抗賽雙金，倪大智也對選手充滿信心，他說：「只要選手能保持平常心出賽，我相信前3種子不是問題。」
除射箭外，明天划船項目也將登場，台灣女子划船好手黃義婷，將在女子單人雙槳亮相，也將全力爭取晉級。
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