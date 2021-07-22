游泳／「台灣蝶王」王冠閎奧運先求快再求帥 熱身要做足

「台灣蝶王」王冠閎首闖奧運，今天安排練習狀況不錯，外型亮眼的王冠閎笑說，奧運帥放其次「只要快就會帥」，此次參加東京奧運男子100及200公尺蝶式，不預設目標，盼享受比賽。

王冠閎首闖奧運，今天在東京水上中心練習自評狀況不錯，他表示，以調整為主，差不多游了4000公尺左右，練習時段與英國代表隊一起，隔壁水道有英國蛙王比提（Adam Peaty）。

王冠閎提到，先前在國內訓練時，因為國訓中心訓練池在室外，陽光長期曝晒、水溫約在攝氏30度左右；東京奧運游泳比賽場館為室內池，有3個標準50公尺的水道，其中2個是熱身池，水溫約在攝氏26度左右，加上冷氣，甚至覺得有點冷，熱身需要做得比較多。

首度參加奧運，王冠閎分享，選手村特製的紙床架其實睡起來沒有紙板的感覺，因為上面還有床墊，只是床稍微有點小，選手村的餐點有不同選擇，比較偏愛日式餐點，但蔬菜量有點少，還笑說有吃到「鳳梨炒菜」，不是熟悉的口味。

王冠閎外型亮眼，是韓系帥哥類型，也很注重形象，但他笑說此次奧運重點是要快，「先求快再求帥，只要快就會帥」。

真正踏上奧運場館，王冠閎環顧四周表示，目前還沒有什麼特別不一樣的感覺，也提到如果觀眾坐滿可能感覺會不一樣，但此次奧運因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情限制觀眾入場，僅會有罐頭歡呼聲。

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