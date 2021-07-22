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游泳／親友自製奧運應援口罩 王星皓害羞不敢戴

中央社 / 東京22日電
王星皓訓練。 中央社
王星皓訓練。 中央社

今年奧運行前，台灣泳將王星皓收到一份特別大禮，父親學生的家長送了1萬2000片印有他比賽照片的口罩，讓他有些哭笑不得，「我是很感激啦，但是我會害羞不敢戴。」

今年東京奧運王星皓將參加男子400、200公尺混合式兩項，今天進入比賽場地訓練，進行賽前最後衝刺，他自認狀況不差，準備也差不多就緒。

王星皓老爸王耀偉則爆料，這次比賽前朋友幫忙製作專屬應援口罩，他也幫忙分送，而王星皓看到成品的第一反應是：「太屌了。」

比賽訓練結束後，王星皓自覺地立刻戴上口罩，但卻不是印有他比賽圖像的專屬口罩，他笑說：「我會害羞，我不敢戴。」假如好友戴著他的專屬口罩一起聊天怎麼辦，王星皓說：「我會沒辦法看著他的臉。」

外型雖然陽光，個性卻有些靦腆的王星皓談到比賽神情也嚴肅起來，他強調，這次400混是第1天就登場的項目，加上預賽完直接取進決賽，「所以不用想太多，全力去拚就對了。」

王星皓強調，400混他也設有A、B標（高、低標），B標是能夠突破2018年他在香港公開賽締造的4分15秒86全國紀錄，而A標則是期待能夠闖進決賽。

不過王耀偉評估，若寶貝兒子400混要游進決賽，成績恐要進步達2秒左右，對此王星皓豪氣地說：「差不多，但我相信自己應該做得到。」

東奧中華隊 2020東京奧運

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