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週末多場國手出戰 東奧期盼加油聲

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
中華代表團首週就有大量選手登場，其中又以奪牌庫拳擊、射箭女團、羽球女單小戴最受期待。(中華奧會臉書)
中華代表團首週就有大量選手登場，其中又以奪牌庫拳擊、射箭女團、羽球女單小戴最受期待。(中華奧會臉書)

大批台灣健兒24日登戰場！23日開幕的東京奧運，將揭開為期半個月的獎牌爭奪戰，觀眾首日開始就有奪牌希望濃烈的女子射箭隊能觀賽，而24日週六將有大批我國選手上陣，包含被期待為奪牌庫的女子拳擊、女單一姐戴資穎的羽球預賽，以及男子競技體操等，週日則有跆拳道好手黃鈺仁、女子空氣手槍吳佳穎領銜，整個週末都能替我國加油！

台灣大軍24日上陣！

除去壘球與足球等少數團體賽事提前開跑，東奧眾多項目將從23日開打，為期半個月、共計33項目339張金牌等著各國代表團競爭，本週末就能迎來不少有奪牌希望的台灣好手出賽，23日愛爾達電視台轉播有我國選手出賽的只有女子單人雙槳的黃義婷，其實奪牌希望濃厚的女子射箭隊也會在第一天上演排名賽，被外媒預測有望奪銀，最大對手是魔王等級的南韓。

台灣大軍登場的24日，有不少奪牌味濃的項目，女子羽球一姐「小戴」戴資穎呼聲相當高，據《體育生活網》報導，西班牙女單強將馬林因膝傷無法拼衛冕的情況，世界球后小戴最受看好，但也得提防中國的陳雨菲、日本女將山口茜等好手，小戴將於早上11點出戰預賽。

拳擊有世界拳后壓陣

拳擊也是本屆備受看好的奪牌庫，被稱為拳擊四大金釵的4名國手都有奪牌希望，據《外媒》就預估我國拳擊能囊括1金2銅，被看好奪金的是羽量級的林郁婷，林郁婷在該量級貴為世界拳后，得特別提防愛爾蘭的麥卡拉、菲律賓的佩特希歐、ROC（俄羅斯）的年輕好手沃隆佐娃。至於另外兩銅可能落在蠅量級的黃筱雯與次輕量級的陳念琴身上。

日前拳擊總教練柯文明也提過，4女將其實都有奪牌機會，希望能達標2金，24日早上11點將迎來拳擊女子32強賽，手握4張奧運門票的拳擊將是我國能否刷新總獎牌數的關鍵。而競技體操也是我國掃進大量門票的項目，本屆是我國男子體操代表隊時隔56年再度能「成隊」出戰，李智凱、唐嘉鴻都還身負單項賽事，共計4男一女的競體也被希望能奪牌，但由於競體各項都有大魔王，外媒並不看好我國競體能奪佳績。

盼成歷屆最佳

週日就是射箭女團的淘汰賽，如果發揮良好，最早能在25日就見證獎牌落袋，當天一早還有呼聲很高的黃鈺仁出戰跆拳道男子68公斤，外媒也看好他起碼能奪銅，早上也有射擊的賽事，雖然沒受到外媒「點名」，但參加女子10公尺空氣手槍的吳佳穎仍備受期待，上述本週末多數項目都有愛爾達電視台轉播。

此外，後續也還有不少被外媒點名奪金的項目，自然是有「舉重女神」郭婞淳，她手握女子舉重59公斤級的抓舉、挺舉、總和三大世界紀錄，將在27日登場，而另一個被點名爭金奪銀的則是女子空手道，穩居世界前三的文姿云雖是首戰奧運，但她卻是以女子55公斤量級第二的身份奪門票，將在8月5日角逐獎牌。體育迷能持續關注我國好手本屆在奧運的表現，期許打破04年雅典奧運的獎牌紀錄。

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