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網球／告別戰抽到第4種子 盧彥勳：盡力打好每一分

聯合報 / 特派記者曾思儒／東京即時報導
我國奧運「五朝元老」盧彥勳，今天在豔陽下練球。特派記者余承翰／東京攝影
我國奧運「五朝元老」盧彥勳，今天在豔陽下練球。特派記者余承翰／東京攝影

我國奧運「五朝元老」盧彥勳，選手生涯最終站，首輪將就強碰東奧列男單第4種子、世界排名第5的德國好手澤瑞夫 （Alexander Zverev），讓他不禁苦笑說：「沒想到第一輪就遇到那麼大的種子。」

東奧籤表今天上午出爐，我國唯一網球男將代表盧彥勳，第一輪就抽到近年狀態正好的澤瑞夫，首戰就是一大挑戰。

下午頂著東京豔陽在室外練習場訓練的盧彥勳提到，對手已確定，沒去多想太多，「畢竟他狀況正好，是有落差，就盡力去打每一分，盡力打吧！」

東京近日高溫都超過30度，37歲的盧彥勳認為和歐洲差距很大，悶熱氣候對所有人都是挑戰，「大家同樣在適應，今天是有比前兩天好一點。」像他今天戶外球場練完1小時，就轉進室內做其他訓練，他解釋說：「多練未必是好事，去室內可以練一些其他的內容，別再曬太陽。」

東奧網球賽程24日展開，盧彥勳迎戰澤瑞夫前還有一項重要任務，他將和舉重「女神」郭婞淳一起擔任中華代表團掌旗官，成為代表團東奧開幕典禮的「門面」；身經百戰的盧彥勳笑說，練完球後會再去試穿進場服，希望明天出場能展現出「台灣的氣勢和決心」。

我國奧運「五朝元老」盧彥勳。特派記者余承翰／東京攝影
我國奧運「五朝元老」盧彥勳。特派記者余承翰／東京攝影
奧運「五朝元老」盧彥勳，今天在豔陽下練球。特派記者余承翰／東京攝影
奧運「五朝元老」盧彥勳，今天在豔陽下練球。特派記者余承翰／東京攝影

東奧中華隊 2020東京奧運 盧彥勳 澤瑞夫 郭婞淳

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