【東京奧運懶人包】中華隊奪牌焦點、直播看哪？ 4大亮點一次看

2020日本東京奧運因為全球疫情爆發延期，終於要在明天(23日)開幕，中華隊派出了好手爭取榮譽，每個選手努力已久，就是希望能有好表現。聯合新聞網也替大家整理了最多人有疑問的問題以及該在哪裡看轉播，一次解答，希望國人能一起替這些健兒們加油，千萬不要錯過四年一次的運動盛事。

開幕式閉幕式日期：

開幕 ：7月23日（五）日本時間20:00～23:00、台灣時間19:00～22:00。

閉幕：8月8日（日）日本時間20:00～23:00、台灣時間19:00～22:00。

我國參賽項目有哪些：

台灣參加的項目有射箭、田徑、羽球、拳擊、輕艇 自由車、馬術、高爾夫、體操、柔道、空手道、划船、射擊、游泳、桌球、跆拳道、網球、舉重。

誰奪牌呼聲高：

羽球／戴資穎／羽球單打世界排名第一

空手道／文姿芸／女子55公斤級世界排名第二

舉重／郭婞淳／女子59公斤級挺舉、抓舉、總和世界紀錄保持人

體操／李智凱／男子鞍馬世錦賽銀牌

拳擊／林郁婷／女子57公斤級世錦賽銅牌

拳擊／陳念琴／女子69公斤級世錦賽金牌

桌球／林均儒、鄭怡靜／混合雙打世界排名第一

射擊／呂紹全、林穎欣／10公尺空氣步槍混合賽雅加達雅運金牌

射箭／林佳恩、雷千瑩、譚雅婷／女子團體賽倫敦奧運8強

本屆選手誰拿過奧運獎牌：

2016年里約奧運，中華隊一共拿下1金2銅，本屆仍參加的選手如下：

射箭銅牌：女子團體雷千瑩、譚雅婷

舉重銅牌：郭婞淳

轉播要去哪裡看：

東京奧運將由「中華電信」、「愛爾達體育頻道」、「公共電視」、「東森電視」4 個單位聯合轉播。

播放平台包括「有線電視」、「無線電視」、「網路OTT」、「IPTV」，共有13個頻道。

奧運轉播一覽表。 圖／愛爾達電視台提供

戴資穎是球后為何沒拿過奧運獎牌：

生涯第三度參加奧運羽球項目的世界球后戴資穎，曾經在2012倫敦奧運、2016里約奧運代表台灣出征，2度都打進淘汰賽，但卻都無緣站上頒獎台，在台灣奧運羽球史上，女單從未跨過16強的鴻溝，似乎也成為台灣羽球女將魔咒。

去年3月打完全英羽球公開賽後，戴資穎中間僅再參加過3場泰國賽事，接著就是東京奧運，戴資穎對此表示「誰不想拿奧運獎牌，但那其實也就是人生的其中一環，不要看得太重，說不定反而有好效果。」

戴資穎曾透露，東京奧運完後可能會打算退休，但隨著東奧延期一年，也語帶保留。

東奧為何延期及4大亮點：

受到疫情影響，原本在2020要舉辦的東京奧運宣布延期一年，日本也承諾這次奧運會成為「歷史上最具創新性的奧運會」，創新點包含，人臉辨識和無人機監控、5G通訊加上虛擬實境、人工智慧譜出加油節拍、所有的獎牌都是由舊電子產品提煉。

為什麼延期了卻不改叫2021金牌？

東京奧運延期後，不論是會場看板，運動員標誌、員工制服、選手村視覺等，全部都「照舊」以東奧2020命名，記者Henry Bushnell撰文報導，文中提到奧會早在去年3月就決定，若延期至隔年，將保留「東京奧運2020」名稱。

奧委會內部人士透露，由於不少物件早已在去年就準備完成，包括火炬、獎牌、周邊商品等，若選擇更名將造成更大成本。也有資深體育行銷專家評論，所有奧會的主要商標都有智慧財產權，而這些種種若選擇更名或修訂，將造成大量且不必要的成本，另外除了主辦方，就連轉播單位、贊助商等都會造成龐大且不必要的支出與麻煩，選擇保留「東京奧運2020」之名反倒是對商業考量最佳的選擇。

哪些國家宣布不參加？

北韓、薩摩亞、幾內亞等國因為疫情關係，宣布不參加東京奧運。

俄羅斯因為體育禁藥事件，2020年12月17日，國際體育仲裁法庭裁定俄羅斯反興奮劑機構違規，決定對俄羅斯反興奮劑中心處以為期兩年的處罰。期間俄羅斯無法參加包括2020年東京奧運會等大型國際體育賽事。

本屆特殊項目：

東京奧運會上，有五項新運動納入獎牌賽當中，包括空手道、滑板、衝浪、運動攀岩以及棒壘球。

一般來說，會由奧運主辦城市向國際奧委會提議新增比賽項目，國際奧委會會優先考慮比賽項目是否會吸引觀眾、年輕人或是有助性別平等。

而歷屆奧運主辦國會提議新增一些能表現出自身特色的運動項目，又或是照體育優勢來提議新增比賽項目，但這些項目，下次奧運有些會被取消，有些則會保留。

我國為何沒參賽棒球項目？

因國內疫情在5月中旬爆發，中華隊先是放棄最終奧運棒球資格賽主辦權，在比賽移往墨西哥後，最終也放棄組隊前往，確定無緣本屆奧運，下一次再挑戰，最快也要等到7年後的洛杉磯奧運。

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