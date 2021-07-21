網球／盧彥勳為中華舉起榮耀之旗 奧運當最終役有意義

男子網球好手盧彥勳5度打奧運意義不同，選擇東京奧運作為20年網球生涯最後一役，盧彥勳直言是為了回饋國家、台灣這塊土地多年支持，擔任開幕掌旗官，要為中華代表團舉起決心爭取榮耀的旗。

從2004雅典奧運開始，盧彥勳連續5屆代表國家參加奧運，面對東京奧運，盧彥勳表示，每次奧運都是嶄新的，沒有特別設想什麼，但2、3年前就開始計畫，東京奧運可能是最後一役，碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，不想在這種情況下繼續旅行比賽，身體也到了一個極限，年初確定打完奧運就退役。

選擇奧運作為生涯最後一役，盧彥勳感性的表示，「這20年來，國家、台灣這塊土地給我很多的支持，我也希望用最後一個比賽，當作對於國家長期支持的回饋。」身為國家一份子，代表國家出賽備感榮耀，也有相對的壓力，但只要可以做到，都很願意披上國家隊戰袍。

盧彥勳珍惜最後一次代表國家出賽的機會，直言沒有什麼擔心或者害怕的東西，生涯最後一次奧運，可以贏球、就是多一場比賽能為國家爭取榮耀，沒有也沒關係，「這是對我20年生涯的證明和肯定，這些年的努力，最後一場比賽還可以站在奧運這麼高的榮耀賽場上。」

盧彥勳此次直接從德國飛抵日本東京，從19日抵達每天都有安排練球，他表示前兩天因為時差、天氣熱還在適應當中，今天感覺比較好，過去2、3個月在歐洲，氣溫很舒適，東京的氣溫高、蠻難受的，是需要克服的課題。

疫情下的奧運很特殊，盧彥勳表示，有奧運的氛圍、但少了蠻多元素，最大的差別是觀眾，在日本的台僑很多，沒能開放入場有點可惜，另外4年一次的奧運盛事，很多活動因為疫情取消，國外來的選手沒辦法體會日本文化和元素，也讓東京奧運面貌無法完整呈現。

盧彥勳與舉重好手郭婞淳為23日東京奧運開幕式中華隊掌旗官，盧彥勳表示，這是一份榮耀，不是代表個人，而是整個中華代表團，舉旗代表台灣精神和踏入奧運殿堂爭取榮耀的決心。

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