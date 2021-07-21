桌球／黃金混雙奧運籤運普普 教練：應是對手怕我們

被寄予奪牌厚望的台灣桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜，今天奧運籤表出爐，兩人籤運不算太好，但混雙教練鄭佳奇強調，「不該是我們怕別人，應該是他們要怕我們。」

東京奧運桌球項目今晚進行抽籤，僅有16籤的混雙最受矚目，現今世界排名第1的台灣「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜籤運普普，雖然首輪應可輕鬆撂倒印度組合，不過8強預料就將遭遇南韓的李尚洙、田志希，若順利闖關4強則要強碰至今對戰還未開胡的地主組合水谷隼與伊藤美誠。

中華桌球奧運代表隊今晚正常操兵，混雙教練鄭佳奇也同步關心抽籤結果，她承認，「跟別人比起來，我們的籤運不算太好，但也不用太擔心。」

鄭佳奇強調，林昀儒與鄭怡靜是當今世界排名第1的混雙組合，沒道理去怕對手，「反倒是對手該怕我們。」

鄭佳奇透露，林昀儒和鄭怡靜看到籤表出爐後，反應很平靜，她說：「兩個人是有說打到南韓和日本會比較彆扭一點，但到了奧運誰不想放手一搏，擺正好自己心態，不管對手是誰，一場一場去拚就對了。」

至於混雙世界排名第3的中國組合許昕與劉詩雯，則是抽到上上籤，預計直到4強才會碰上香港的黃鎮廷與杜凱琹。

今年3月鄭怡靜與林昀儒曾在世界桌球職業大聯盟（WTT）卡達球星挑戰賽決賽，遭遇南韓的李尚洙與田志希，當時兩人在首局先失的劣勢下，連趕3局逆轉勝，並在WTT奪得2連冠。

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