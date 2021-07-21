網球／詹皓晴2度打奧運更多期待 伙食最愛日本米

網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴2度搭檔參加奧運，儘管還在適應時差和場地，但詹皓晴表示，有了里約奧運洗禮，面對東京奧運又更期待，也分享選手村伙食，直呼「喜歡日本米」。

2020東京奧運將於23日正式開幕，詹詠然、詹皓晴參加網球女子雙打項目，兩人結束溫布頓大賽後，因為防疫規定考量，直接從英國飛抵日本東京，昨天和今天都有安排練球，詹詠然今天還有時差問題、留在飯店休息。

詹皓晴表示，從草地換到硬地，草地的彈跳比較低、硬地彈跳高，目前練球感覺球比較輕，但硬地是大家最熟悉的場地，相信調整不會需要太長的時間；至於身體狀況，還是有時差問題，早上會感覺比較累，持續調整適應中。

第2次與姊姊詹詠然搭檔參加奧運，詹皓晴表示，多了里約奧運的磨練，這次兩人都更期待；東京奧運受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，有許多規定和限制，但詹皓晴仍誇讚東京奧運辦得很好，即使沒有疫情也都是待在選手村，「對我來說，勤洗手，做好防護、保護好自己，其他專注在球場上。」

對於東京奧運選手村印象，詹皓晴表示，房間很乾淨、床很特別，但睡起來也蠻舒服的；食物方面，長年赴各國比賽，詹皓晴還是偏愛白米飯，「目前選手村餐點最喜歡日本米」，也不忘補充最愛的還是台灣米。

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