名嘴爆領隊嗆選手確診活該 教育部：比賽當前應提振士氣

東京奧運開幕剩僅僅2天，台灣卻爆出總領隊蔡辰威嗆選手：「讓他們自己走，走丟了，確診的活該，不要四年被同樣的罵一次！」的言論，教育部今（21日）下午召開記者會，說明東京奧運準備狀況主任秘書長廖興國呼籲：「比賽當前應該要提振士氣，給選手最好的照顧！」

名嘴溫朗東今收到網友截圖爆料，內容透露中華奧會幾位資深體壇人士於臉書社團譏笑選手與民眾，此次搭乘商務艙的總領隊蔡辰威在留言中表示：：「讓他們自己走，走丟了，確診的活該，不要四年被同樣的罵一次！」

教育部今日下午召開記者會，廖興國呼籲比賽當前應提振士氣，並給予選手最好的照顧，「相信代表團、體育署及教育部所有同仁都會傾力協助，給予最好的後勤支援，讓選手無後顧之憂，讓他們能拿出好表現。」並呼籲國人一同替選手們加油打氣。

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