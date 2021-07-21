快訊

補教業：若7月27日降級不能復課 將要求國賠

評／「台立友好」：立陶宛有和台灣相似的地方？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

名嘴爆領隊嗆選手確診活該 教育部：比賽當前應提振士氣

聯合新聞網 / 綜合報導
東京奧運開幕剩僅僅2天，台灣卻爆出總領隊蔡辰威嗆選手事件。 聯合報系資料照
東京奧運開幕剩僅僅2天，台灣卻爆出總領隊蔡辰威嗆選手事件。 聯合報系資料照

東京奧運開幕剩僅僅2天，台灣卻爆出總領隊蔡辰威嗆選手：「讓他們自己走，走丟了，確診的活該，不要四年被同樣的罵一次！」的言論，教育部今（21日）下午召開記者會，說明東京奧運準備狀況主任秘書長廖興國呼籲：「比賽當前應該要提振士氣，給選手最好的照顧！」

名嘴溫朗東今收到網友截圖爆料，內容透露中華奧會幾位資深體壇人士於臉書社團譏笑選手與民眾，此次搭乘商務艙的總領隊蔡辰威在留言中表示：：「讓他們自己走，走丟了，確診的活該，不要四年被同樣的罵一次！」

教育部今日下午召開記者會，廖興國呼籲比賽當前應提振士氣，並給予選手最好的照顧，「相信代表團、體育署及教育部所有同仁都會傾力協助，給予最好的後勤支援，讓選手無後顧之憂，讓他們能拿出好表現。」並呼籲國人一同替選手們加油打氣。

東奧中華隊 2020東京奧運

相關新聞

體育署長搭經濟艙出發東京 助東奧國手「最後一哩路」

昨天宣布請辭的體育署署長張少熙，今天按照原本規畫行程，從松山機場搭乘日航經濟艙前往東京；他強調請辭是個人決定，但行程已安...

網球／謝語倢無法帶教練 體育署：東奧無法再增名額

遞補東京奧運資格的網球女雙選手謝語倢與許絜瑜，沒證件帶教練隨行，引發爭議。體育署主秘呂宏進今天解釋，因是臨時遞補，東奧籌...

跆拳道／提前模擬空場比賽 劉祖蔭盼選手展現獨立

沒有觀眾、沒有喝采，更沒有熟悉的加油聲，跆拳道奧運總教練劉祖蔭表示，今年東京奧運的擂臺上選手除要展現技術，還要有強大獨立...

射箭／中華隊目標雙金 夜間賽教練團不擔心

中華射箭奧運代表隊總教練林政賢今天表示，今年奧運他的目標是突破隊史最佳成績，盼能至少射下兩金，而今年東京奧運可能碰上的夜...

名嘴爆領隊嗆選手確診活該 教育部：比賽當前應提振士氣

東京奧運開幕剩僅僅2天，台灣卻爆出總領隊蔡辰威嗆選手：「讓他們自己走，走丟了，確診的活該，不要四年被同樣的罵一次！」的言論，教育部今（21日）下午召開記者會，說明東京奧運準備狀況主任秘書長廖興國呼籲：

桌球／征戰世界各地 鄭怡靜就是不能少這一味

不管走到世界的任何角落，最難忘的總是家鄉味，這句話對台灣桌球一姐鄭怡靜來說格外有感，因為不管到世界各地比賽，她總要隨身攜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。