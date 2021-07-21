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跆拳道／提前模擬空場比賽 劉祖蔭盼選手展現獨立

中央社 / 東京21日電
沒有觀眾、沒有喝采，更沒有熟悉的加油聲，跆拳道奧運總教練劉祖蔭表示，今年東京奧運的擂臺上選手除要展現技術，還要有強大獨立性，在陌生環境中，踢出自己希望的內容。 （總教練劉祖蔭提供）中央社
沒有觀眾、沒有喝采，更沒有熟悉的加油聲，跆拳道奧運總教練劉祖蔭表示，今年東京奧運的擂臺上選手除要展現技術，還要有強大獨立性，在陌生環境中，踢出自己希望的內容。 （總教練劉祖蔭提供）中央社

沒有觀眾、沒有喝采，更沒有熟悉的加油聲，跆拳道奧運總教練劉祖蔭表示，今年東京奧運的擂臺上選手除要展現技術，還要有強大獨立性，在陌生環境中，踢出自己希望的內容。

2020東京奧運即將在2天後開幕，跆拳道項目也將在7月24日登場，中華跆拳道代表隊7月19日抵達日本東京後，連續兩天都前往訓練場操兵，教練團上午趁著繳交道服的機會，前往主場館拍攝進場動線與場館設施，期望讓選手透過影片提前進行意象訓練。

劉祖蔭表示，目前得知的消息，比賽場除了參賽選手、指導教練與防護員外，其他人等都不能進場，他在訓練前將主場館的影片傳給選手，就是要讓大家提前模擬在偌大場館中，獨自比賽的感覺，也認為這將是選手最「孤單」的一次奧運會。

最近1年多來受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，不少比賽都採「閉門」方式舉行，但劉祖蔭強調：「奧運的比賽規模、場地、設施都和其他比賽無法比擬，所以我們才想讓選手提前感受。」

此外，劉祖蔭也透露，這次東京奧運在賽前訓練時，大會有準備比賽用的全新電子護具讓大家適應，而新的護具重量比起過往要來得更輕，因此還需要一些時間熟悉。

距離比賽開打只剩最後3天，劉祖蔭也透露目前隊員心態都很正面，說話、聊天也都很平靜，他覺得是件好事，代表大家仍能以平常心來面對比賽。

東奧中華隊 2020東京奧運

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